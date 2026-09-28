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Cambre

Unión vecinal en Cambre para acercar la música al rural: seis conciertos gratis en el II Lou Fest

Noelia Díaz
Noelia Díaz
28/09/2026 04:40
Integrantes de la asociación de vecinos de San Lourenzo
Integrantes de la asociación de vecinos de San Lourenzo
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La asociación de vecinos de San Lourenzo (Cambre), que renovó su directiva en 2025, promueve el próximo sábado, día 3 de octubre, la segunda edición del Lou Fest, un evento con el que quieren “poner en valor a las bandas de la zona y acercar la música y la cultura al rural”, explica la presidenta, Ana Fragoso

Dice la organización que han asumido nuevos retos para hacer crecer a esta cita: “En la primera aprendimos muchas cosas y ahora volvemos con una versión más ambiciosa y valiente, con más horas de música, mejoras en el recinto y con la intención de crear un espacio donde gente de todas las edades pueda pasar un día agradable”, indica Fragoso. Y es que además de los conciertos de Panxea, Bico, Less Fortunate Songs, Magma, Destemplados y Máxica, San Lourenzo contará con puestos de artesanía, venta de churrasco, y foodtrucks. Este mismo fin de semana varias directivas de la asociación vecinal aprovecharon el Rock in Cambre para promocionar el evento con carteles y camisetas.

Crecer sin perder la esencia

Nada les haría más ilusión, dice Ana Fragoso, que convertir el Lou Fest en una fecha imprescindible del calendario cambrés y lograr una afluencia multitudinaria, pero sin perder nunca la esencia que los hizo empezar: “Amigos, familia, nuestro pueblo, nuestros grupos y el amor a la música”, sentencia.

Tras el primer año al frente de la directiva, la presidenta hace un balance “positivo”. “Hemos logrado mejoras en el local y ofrecemos varias actividades a los vecinos, pero todo tiene sus sombras. Hay necesidades que no podemos atender y nos vemos un poco solas, por no hablar de las críticas que recibes después de un esfuerzo tremendo y muchas horas de trabajo. Pero nunca llueve a gusto de todos”, reconoce la portavoz. 

La asociación de vecinos de San Lourenzo continúa reclamando auxilio para el rural: “Estamos totalmente olvidados, se necesitan mejoras en las carreteras, aceras para poder caminar con seguridad, desbroce frecuente de cunetas y renovar de una vez un parque infantil en ruinas”, concluye Fragoso.

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