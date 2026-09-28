Unión vecinal en Cambre para acercar la música al rural: seis conciertos gratis en el II Lou Fest

Integrantes de la asociación de vecinos de San Lourenzo CEDIDA

La asociación de vecinos de San Lourenzo (Cambre), que renovó su directiva en 2025, promueve el próximo sábado, día 3 de octubre, la segunda edición del Lou Fest, un evento con el que quieren “poner en valor a las bandas de la zona y acercar la música y la cultura al rural”, explica la presidenta, Ana Fragoso.

Dice la organización que han asumido nuevos retos para hacer crecer a esta cita: “En la primera aprendimos muchas cosas y ahora volvemos con una versión más ambiciosa y valiente, con más horas de música, mejoras en el recinto y con la intención de crear un espacio donde gente de todas las edades pueda pasar un día agradable”, indica Fragoso. Y es que además de los conciertos de Panxea, Bico, Less Fortunate Songs, Magma, Destemplados y Máxica, San Lourenzo contará con puestos de artesanía, venta de churrasco, y foodtrucks. Este mismo fin de semana varias directivas de la asociación vecinal aprovecharon el Rock in Cambre para promocionar el evento con carteles y camisetas.

Crecer sin perder la esencia

Nada les haría más ilusión, dice Ana Fragoso, que convertir el Lou Fest en una fecha imprescindible del calendario cambrés y lograr una afluencia multitudinaria, pero sin perder nunca la esencia que los hizo empezar: “Amigos, familia, nuestro pueblo, nuestros grupos y el amor a la música”, sentencia.

Tras el primer año al frente de la directiva, la presidenta hace un balance “positivo”. “Hemos logrado mejoras en el local y ofrecemos varias actividades a los vecinos, pero todo tiene sus sombras. Hay necesidades que no podemos atender y nos vemos un poco solas, por no hablar de las críticas que recibes después de un esfuerzo tremendo y muchas horas de trabajo. Pero nunca llueve a gusto de todos”, reconoce la portavoz.

La asociación de vecinos de San Lourenzo continúa reclamando auxilio para el rural: “Estamos totalmente olvidados, se necesitan mejoras en las carreteras, aceras para poder caminar con seguridad, desbroce frecuente de cunetas y renovar de una vez un parque infantil en ruinas”, concluye Fragoso.

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