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Cambre

Los jabalíes dañan una zona verde en la urbanización A Barcala, en Cambre

Noelia Díaz
Noelia Díaz
28/09/2026 13:28
El parque Este de A Barcala, dañado por los jabalíes
El parque Este de A Barcala, dañado por los jabalíes
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Una de las zonas verdes de la urbanización A Barcala, en Cambre, amaneció este lunes dañada por la presencia nocturna de jabalíes en el entorno. Concretamente, fue en el parque Este, en las inmediaciones de las calles Río Mandeo y Río Miño.

No es la primera vez que se avistan jabalíes en esta ubicación, aunque no siempre provocan desperfectos. Los vecinos del lugar aseguran que darán aviso al Ejecutivo local para que acuda a revisar y reparar el jardín afectado.

El propietario de la finca muestra los daños provocados por los jabalíes

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