La asociación Arela de Cambre lanza un programa de yoga inclusivo

Visita de autoridades a un campamento de Arela Cambre este verano MONCHO FUENTES

La Asociación para Personas con Discapacidad y Familiares Arela Cambre pone en marcha un nuevo programa de yoga adaptado e inclusivo, una iniciativa orientada a mejorar el bienestar físico, mental y emocional de las personas con diversidad funcional, sus familias y cuidadores. La actividad cuenta con la colaboración del Ayuntamiento cambrés, que cede las instalaciones donde se desarrollará -en la urbanización A Barcala-.

Las sesiones comenzarán este 1 de octubre y finalizarán en junio de 2027, y serán los lunes y miércoles de 18.45 a 19.45 horas en la Xogoteca de A Barcala (Río Barcés). "Las sesiones estarán adaptadas a las capacidades y necesidades de cada participante, promoviendo la inclusión, la participación comunitaria y la creación de nuevos vínculos sociales", destacan desde Arela.

Con esta actividad de yoga, la entidad social da un paso más en su labor de apoyo a personas con diversidad funcional y sus familias, "trabajando por la inclusión social, la mejora de la calidad de vida y la sensibilización de la comunidad con este colectivo".