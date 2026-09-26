Los mayores de A Barcala inauguran su mercadillo solidario

Integrantes de la asociación de la Tercera Edad de A Barcala, en el mercadillo JAVIER ALBORÉS

La Asociación Nova Cultural Tercera Edad de A Barcala (Cambre) promueve este fin de semana en sus instalaciones de la calle Río Barcés un mercadillo solidario que recaudará fondos para la investigación del cáncer de páncreas y para actividades de la asociación. Ropa, juguetes, menaje o decoración son algunos de los productos que pueden adquirirse.

El mercadillo abre de 10.00 a 21.00 horas y cuenta con prendas procedentes de colecciones de Anaó Fashion y Chissio, “poñendo a moda ao servizo dunha iniciativa de carácter solidario e social”, explican.

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