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Cambre

Los mayores de A Barcala inauguran su mercadillo solidario

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
26/09/2026 19:06
Integrantes de la asociación de la Tercera Edad de A Barcala, en el mercadillo
Integrantes de la asociación de la Tercera Edad de A Barcala, en el mercadillo
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La Asociación Nova Cultural Tercera Edad de A Barcala (Cambre) promueve este fin de semana en sus instalaciones de la calle Río Barcés un mercadillo solidario que recaudará fondos para la investigación del cáncer de páncreas y para actividades de la asociación. Ropa, juguetes, menaje o decoración son algunos de los productos que pueden adquirirse.

El mercadillo abre de 10.00 a 21.00 horas y cuenta con prendas procedentes de colecciones de Anaó Fashion y Chissio, “poñendo a moda ao servizo dunha iniciativa de carácter solidario e social”, explican.

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Redacción
MADRID, 22/09/2026.- La vecina de 87 años, Maricarmen Abascal (i), acompañada por representantes del movimiento vecinal ´Inquilinas de Madrid´, se han concentrado este martes en la madrileña calle de Alcalde Sainz de Baranda ante el intento de desahucio de su vivienda situada en la madrileña calle Alcalde Sainz de Baranda. EFE / Nahia Peciña.

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