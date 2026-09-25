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Cambre

El Rock in Cambre abre hoy su XXXIV edición con Biznaga, Medina Azahara y dos bandas locales

Noelia Díaz
Noelia Díaz
25/09/2026 04:30
Tucho y Fran Velo (Heredeiros da Crus), en la edición del Rock in Cambre 2025
Tucho y Fran Velo (Heredeiros da Crus), en la edición del Rock in Cambre 2025
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Cambre se llenará este fin de semana con motivo de la XXXIV edición del festival Rock in Cambre, que comienza esta tarde con los conciertos de Biznaga, Medina Azahara, Os Escarapotes y Stonewolf y que mañana subirá a su escenario a Boikot, Carlangas, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Inadaptados, Panxea y Black Crab

“A edición deste ano reúne nun mesmo cartel nomes históricos do rock estatal, referentes da escena actual e talento da contorna, recuperando ademais o formato de dous días completos de concertos. Esta fórmula responde á vontade de manter o espírito co que naceu o festival e, ao mesmo tempo, abrir espazo a novas xeracións e propostas musicais”, destaca el Ayuntamiento, que presume de esta cita musical, una de las más longevas todavía en activo en la provincia coruñesa. 

La emblemática banda de rock andaluz Medina Azahara ofrecerá hoy (23.00 horas) en Cambre su único concierto en Galicia dentro de su gira de despedida de los escenarios. La formación nacida en Córdoba a finales de los 70 anunció el año pasado que se mantendría en activo hasta noviembre de este año y llega para desplegar su potente directo, plagado de clásicos como ‘Necesito respirar’, ‘Paseando por la Mezquita’ y ‘Todo tiene su fin’.

Recorrido nacional

El cartel ofrece diez conciertos gratuitos que permiten, dice el Gobierno municipal, “percorrer diferentes xeracións e vertentes do rock, o punk e a música alternativa”. La histórica banda Boikot, que solo había actuado en esta localidad en el marco del festival Brincadeira (2012), es una de las formaciones más esperadas –de los pocos referentes del rock y el heavy español que todavía no han pasado por el Rock in Cambre, junto a otras ‘asignaturas pendientes’ como Marea, Bunbury, Avalanch o Saratoga–, mientras que Biznaga representa uno de los exponentes de la nueva escena estatal del punk contemporáneo. 

Carlos Pereiro ‘Carlangas’, exlíder de los compostelanos Novedades Carminha, transita una nueva y bailonga etapa de su carrera en solitario tras la publicación de ‘Universo Paralelo’ y los Me Fritos and the Gimme Cheetos serán los encargados de poner el colofón a la edición con una propuesta que transforma grandes éxitos de la música pop en versiones cargadas de punk rock, energía y humor

En el cartel figuran cinco grupos locales -Os Escarapotes, Stonewolf, Black Crab, Panxea e Inadaptados- que resultaron ganadores de la Batalla de Bandas celebrada los días 4 y 5 para escoger a los teloneros del evento.

“Queremos que estes dous días sexan tamén unha oportunidade para saír á rúa, encontrarnos, gozar da música e de Cambre e seguir demostrando que a cultura é capaz de reunir a persoas de xeracións moi diferentes arredor dun mesmo escenario”, concluye la alcaldesa, Diana Piñeiro.

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