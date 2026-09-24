El PSOE de Cambre alerta sobre las deficiencias en el colegio de Brexo Lema

El portavoz socialista, Diego Alcantarilla, en un pleno de Cambre PATRICIA G. FRAGA

El grupo municipal socialista de Cambre visitó el CEIP Emilio González López de Brexo Lema junto al responsable de Educación de la Ejecutiva Provincial del PSdeG-PSOE de A Coruña, Lois Carballido, donde alertaron sobre las deficiencias del centro y las necesidades actuales de la comunidad educativa.

"O Concello deixou pasar todo o verán sen abordar boa parte das actuacións de mantemento que necesitaban os centros educativos", destaca el portavoz, Diego Alcantarilla, que llamó la atención sobre un muro con un grieta, un almacén sin iluminación y con graves problemas de humedad, así como dificultades para trasladar material de las aulas al almacén.

"Estamos a falar de mantemento básico, non estamos pedindo grandes obras nin actuacións extraordinarias, estamos falando de reparar, revisar, iluminar, trasladar material ou atender unha fenda nun muro, e nin sequera estas cuestións están sendo resoltas", señala Alcantarilla.

La situación, añaden, se agrava por la falta de conserje, "un servizo que o Goberno municipal se comprometeu a prestar e que segue sen chegar ao centro". Para el PSOE, se trata de "unha nova promesa incumprida que afecta directamente ao funcionamento diario do colexio".

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