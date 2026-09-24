Ediles de Cambre critican la "censura" de la alcaldesa en las intervenciones en los plenos

Imagen de un pleno ordinario de Cambre CEDIDA

Concejales de Unión x Cambre (UxC) y del Bloque Nacionalista Galego (BNG) reprocharon este jueves en el pleno local la "censura" de la alcaldesa, Diana Piñeiro, y otros miembros del Gobierno municipal en sus intervenciones. En concreto, UxC reclamó varias veces responder fuera de turno por alusiones, sin éxito, y el BNG criticó que se les llamase la atención por comentar en voz baja un aspecto de la sesión. "Dinos se queres xa do que temos que falar", espetó Dani Carballada a Rubén Vázquez, concejal de Economía.

"No tenemos forma de defendernos. En su 'speech' final de cada punto la alcaldesa alude a nosotros directamente pero después no nos deja intervenir. Es una dictadura, aunque ella venda el diálogo como una prioridad de su gobierno", explica María Pan, portavoz de UxC.

Uso del gallego

Marité Prieto, del BNG, que durante el pleno ya pidió a la alcaldesa que mirase "noutros parlamentos" para conocer mejor el desarrollo de este tipo de sesiones y evitar estas situaciones, acabó alcanzando un punto de tensión por unas declaraciones de la nueva concejala de Diana Piñeiro, María Luisa Fernández Santín -que entró tras la renuncia al acta de Omar Lamela- sobre el gallego. "É tan bochornosa a súa intervención que a vou tomar como non escoitada", le dijo Prieto.

Y es que, tras una pregunta del BNG sobre la falta de uso del gallego en los actos de la feria Open Science, Fernández Santín respondió que "el lenguaje normal es el castellano", en un contexto de que al evento acuden estudiantes de toda España y de países como México, entre otros. Abundó la nueva concejala de Turismo, Patrimonio, Sanidad, Deportes y Juventud en este discurso: "Pueden utilizarse las dos lenguas, no despreciamos el gallego, de hecho nuestra alcaldesa responde en gallego muchas veces; pero en ese acto, por respeto a los asistentes, se utilizó el castellano. No tenemos traducción simultánea, si no hubiera sido en gallego".

"O galego que o usan para falar coas vacas, non? Acaba de deixarme a cadros. Tomo nota de cal é a deriva fascista respecto á nosa lingua que ten este Concello", lamentó Prieto, que fue requerida por la alcaldesa a retirar el término "fascista", algo que no hizo. La nacionalista pidió, por su parte, a Piñeiro que incluya en su equipo a "concelleiros un pouco máis preparados".

Precisamente, la corporación había aprobado, minutos antes, la dedicación exclusiva de Santín, que pasará a percibir una retribución de 32.640,02 euros anuales.

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