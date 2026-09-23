Cambre abre la segunda fase de su consulta participativa entre jóvenes

Día del Deporte en Cambre ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Cambre abre la segunda y última fase de la consulta participativa dirigida a la juventud con un nuevo cuestionario en el que las personas de hasta 30 años pueden escoger su propuesta favorita entre las recogidas en la primera parte del proceso.

"A iniciativa iniciouse a comezos de setembro cunha primeira enquisa aberta na que se convidou á xente nova a propoñer libremente as actividades, iniciativas ou actuacións que lle gustaría que impulsase o Concello, sen partir dunha relación previa de opcións. Este sistema buscaba que as propostas xurdisen directamente dos intereses manifestados pola propia mocidade", explica la alcaldesa, Diana Piñeiro.

Por territorios, O Temple y Cambre fueron las zonas con una mayor participación, seguidas de Sigrás, A Barcala, Brexo, Pravio y Cecebre. Las actividades al aire libre y los deportes fueron protagonistas, con ideas relacionadas con pistas de fútbol, torneos, zonas de skate o un rocódromo.

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