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Cambre

Yohannes Roel: "La IA puede generar contenidos que antes requerían semanas de rodaje"

Ha trabajado para el Recorda Fest o el Deportivo y ahora explora las posibilidades de la IA

Noelia Díaz
Noelia Díaz
22/09/2026 04:40
Yohannes Roel posa en San Amaro
Yohannes Roel posa en San Amaro
PATRICIA G. FRAGA
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El cambrés Yohannes Roel, más conocido en redes como @lobocoruna, tiene 22 años y una prometedora carrera en el audiovisual. Después de trabajar como ‘filmmaker’ en las celebraciones del ascenso del Deportivo a Primera División o en eventos como el Recorda Fest, acaba de hacerse viral con un vídeo en el que utiliza la Inteligencia Artificial (IA) para convertir a uno de sus amigos en actor de cine. 

¿Cómo fueron sus inicios en el mundo audiovisual? 

Hace cuatro años estudié un ciclo medio en Santiago de Vídeo Disc-jockey y Sonido y ahí contacté con discotecas y dj de la zona y fui creciendo en ese campo, trabajando con muchas de ellas elaborando contenidos audiovisuales. Luego empecé a trabajar con agencias de viajes, festivales y marcas, todo ha sido muy progresivo.

Y ahora se le ha hecho viral un vídeo en el que usa la IA. 

Se me ha viralizado de forma inesperada… casi medio millón de reproducciones entre Instagram y TikTok. Y me llegaron cientos de mensajes de gente felicitándome y preguntándome si podrían colaborar conmigo para los siguientes proyectos o si se podían formar conmigo. Es un vídeo grabado en el exterior del instituto de A Barcala en el que muestro cómo se puede integrar la IA en producciones audiovisuales. Es una herramienta que hay que usar con cabeza.

¿No ve peligros en ‘jugar’ a modificar la vida real? 

Desde que salió Chat GPT me puse a investigar cómo funcionaba esa y otras aplicaciones, tenía mucha curiosidad. La creatividad sigue siendo del que la usa. Si tú tienes conocimientos de tu sector esto lo amplifica mucho más: poder mostrar bocetos más rápido a tus clientes, visualizar construcciones, planos en rodajes, transmitir explicaciones complejas... En el ámbito audiovisual se pueden generar contenidos que antes requerían semanas de rodaje y equipos grandes, por no hablar de la medicina y la detección precoz de enfermedades. 

Las empresas que desarrollaron todas estas aplicaciones ahora han pedido frenar su avance. 

Tengo dos teorías: o lo hacen por un tema de imagen, para quedar bien, o realmente han visto afectados algunos departamentos de sus empresas. Algunos mensajes que recibí tras el vídeo viral me dejaban caer que se podían hacer muchísimas cosas con esa tecnología y no todas eran, digamos, buenos usos. 

¿Cómo podemos detectar que un contenido está hecho con IA? 

En una foto, cosas básicas: a veces una persona tiene dedos de más y cosas así; en un vídeo, el movimiento de la boca no va al mismo tiempo que el sonido, el pestañeo es raro, no hay expresión en los ojos... Esto avanza y cada vez es más difícil discernir pero hay herramientas como Hive Moderation, AI or Not o Google Lens para pasar un contenido por ellas y verificarlo antes de compartirlo. Ninguna acierta al 100%, pero como primer filtro son útiles. Si es muy espectacular, desconfía.

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