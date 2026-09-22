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Cambre

Alsa lanza un servicio especial de buses para el festival Rock in Cambre

Noelia Díaz
Noelia Díaz
22/09/2026 16:42
Autobuses Alsa
ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO
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Alsa reforzará el servicio de transporte este fin de semana en el área metropolitana coruñesa con motivo del festival Rock in Cambre. Concretamente, se ofrecerán dos trayectos de vuelta a A Coruña desde el municipio, al término del evento musical -tanto el viernes 25 como el sábado 26-.

Así, los autobuses partirán del centro cambrés a las 02.30 y a las 03.30 horas, con destino a la parada del teatro Colón coruñés. La intención de la compañía es evitar los desplazamientos en vehículo privado y minimizar riesgos en la carretera.

Imagen de una edición anterior del festival

El Gobierno de Diana Piñeiro destina 250.000 euros a cachés y organización del Festival Rock in Cambre

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