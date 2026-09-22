Alsa lanza un servicio especial de buses para el festival Rock in Cambre

Autobuses Alsa ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Alsa reforzará el servicio de transporte este fin de semana en el área metropolitana coruñesa con motivo del festival Rock in Cambre. Concretamente, se ofrecerán dos trayectos de vuelta a A Coruña desde el municipio, al término del evento musical -tanto el viernes 25 como el sábado 26-.

Así, los autobuses partirán del centro cambrés a las 02.30 y a las 03.30 horas, con destino a la parada del teatro Colón coruñés. La intención de la compañía es evitar los desplazamientos en vehículo privado y minimizar riesgos en la carretera.