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Cambre

El Joker de 'La Primitiva' deja un millón de euros en Cambre

Europa Press
21/09/2026 23:24
23 diciembre 2023A Coruña.- La Lotería de Navidad reparte alegría y millones en varios puntos de A CoruñaLa alegría llegó a las localidades de Ledoño, Miño, Almeiras, Abegondo y Cambre en forma de décimos del Gordo y de dos Quintos Premios
Esta administración de Cambre también repartió décimos en la Navidad del 2023 en forma de décimos del Gordo y de dos Quintos Premios
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El dueño de un boleto de 'La Primitiva' validado en Cambre (A Coruña) percibirá un millón de euros al haber sido el acertante de Primera Categoría en el sorteo del Joker de 'La Primitiva' celebrado este lunes, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el ganador recibirá un total de 1.000.000 euros. El boleto se ha validado en la Administración de Loterías nº 1, situada en Crucero, 2.

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 21 de septiembre, ha estado formada por los números 34, 37, 4, 20, 1, 36. El número complementario es el 18, el reintegro el 1 y el Joker, 1147192. La recaudación ha ascendido a 6.486.263 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 24.500.000 de euros.

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