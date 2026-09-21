Cierra A Mercadoría, la tienda de cerámica al peso en Cambre

Piezas de A Mercadoría CEDIDA

A Mercadoría, la tienda de cerámica al peso que provocó colas en el polígono de Espíritu Santo (Cambre) por sus gangas en vajillas y otras piezas de loza portuguesa, cierra sus puertas tras cuatro años de actividad. Y lo hará por todo lo alto, liquidando su stock a partir de este miércoles, día 23, con un precio especial: 2 euros el kilo.

"Llega el fin de una etapa para nosotros. Ha llegado el momento de pausar la cerámica al peso y dar paso a nuevos proyectos con las mismas ganas e ilusión que cuando empezamos en esto, hace ya cuatro años y medio", escribió la tienda en su cuenta de Instagram.

El establecimiento de la Rúa Nobel abre de martes a sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas y desde su gerencia animan a aprovechar "la última oportunidad" para hacerse con piezas "increíbles de bonitas".

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