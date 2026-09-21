Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambre

Cambre reabre la Casa das Palmeiras, que recupera sus servicios de atención a los jóvenes

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
21/09/2026 18:35
La Casa das Palmeiras, en O Temple
La Casa das Palmeiras, en O Temple
CEDIDA
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La Casa das Palmeiras de O Temple (Cambre), dedicada a la juventud del municipio, reabrió este lunes sus puertas, recuperando la atención presencial y los diferentes servicios que presta.

La Casa da Xuventude de esta ubicación -existe otra en la Casa Arrigada- abre de lunes a viernes en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, "poñendo novamente á disposición da mocidade do municipio un punto no que acceder a información, asesoramento e diferentes recursos", indica.

Los servicios de información juvenil, activación del Carné Xove, la TarxetOM y el asesoramiento sobre el asociacionismo ya están operativos, además de que el edificio ofrece conexión wifi gratuita y ordenadores de uso público.

Las instalaciones, recuerda el Consistorio, también cuentan con una sala para reuniones de grupos y entidades juveniles, así como zonas de ocio con mesas de ping pong, futbolines, juegos de mesa y otros

La alcaldesa, Diana Piñeiro, explica que "a situación de falta de persoal fixo que, lamentablemente, durante este tempo a mocidade non puidese desfrutar deste espazo como nos gustaría". "O primeiro obxectivo era poder reabrilo e recuperar a atención presencial, e iso é o que facemos desde hoxe", declaró la regidora.

La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero

El enigma de la OSC: ¿Qué hacen 150 mini-científicos en las calles de Cambre?

Más información
Diana Piñeiro, alcaldesa de Cambre

Cambre da un nuevo impulso a Servicios Sociales con seis incorporaciones

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Piezas de A Mercadoría

Cierra A Mercadoría, la tienda de cerámica al peso en Cambre
Noelia Díaz
Una investigadora analiza las muestras de un cribado en un laboratorio

Galicia rebaja a los 30 años la población diana para el cribado de cáncer de cérvix
Europa Press
La Casa das Palmeiras, en O Temple

Cambre reabre la Casa das Palmeiras, que recupera sus servicios de atención a los jóvenes
Redacción
Alfonso Rueda, antes de la rueda de prensa tras la reunión del consello de la Xunta, este lunes

Rueda niega que hablar de "invasión" en Ceuta "fomente actitudes" racistas y exige "contundencia" al Gobierno
Europa Press