Cambre reabre la Casa das Palmeiras, que recupera sus servicios de atención a los jóvenes

La Casa das Palmeiras, en O Temple CEDIDA

La Casa das Palmeiras de O Temple (Cambre), dedicada a la juventud del municipio, reabrió este lunes sus puertas, recuperando la atención presencial y los diferentes servicios que presta.

La Casa da Xuventude de esta ubicación -existe otra en la Casa Arrigada- abre de lunes a viernes en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, "poñendo novamente á disposición da mocidade do municipio un punto no que acceder a información, asesoramento e diferentes recursos", indica.

Los servicios de información juvenil, activación del Carné Xove, la TarxetOM y el asesoramiento sobre el asociacionismo ya están operativos, además de que el edificio ofrece conexión wifi gratuita y ordenadores de uso público.

Las instalaciones, recuerda el Consistorio, también cuentan con una sala para reuniones de grupos y entidades juveniles, así como zonas de ocio con mesas de ping pong, futbolines, juegos de mesa y otros.

La alcaldesa, Diana Piñeiro, explica que "a situación de falta de persoal fixo que, lamentablemente, durante este tempo a mocidade non puidese desfrutar deste espazo como nos gustaría". "O primeiro obxectivo era poder reabrilo e recuperar a atención presencial, e iso é o que facemos desde hoxe", declaró la regidora.

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