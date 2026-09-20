Maleza de varios metros de altura en O Temple: “Hai risco de incendio”

Vecinos de la calle Coutelana y Travesía da Igrexa Germán Barreiros

Los vecinos de la calle Coutelana y de la Travesía da Igrexa, en O Temple (Cambre), llevan años reclamando la limpieza de una parcela que tienen, literalmente, en la puerta de su casa y cuya maleza de varios metros les está provocando molestias como la entrada de insectos al abrir las ventanas, además de existir un “claro risco de incendio”.

Esperanza Díaz, una de las afectadas, asegura que la finca no se ha desbrozado en los últimos tres años y que no dudarán en manifestarse para lograrlo: “Agora queremos que saia nos medios de comunicación e queremos xuntarnos bastantes para concentrarnos no Concello. Apenas podemos abrir para ventilar porque a casa énchese de mosquitos, moscas e outros bichos”, indica la vecina, quien reconoce que, debido a esta problemática, suele tener las persianas de su domicilio bajadas.

En su caso, no es la primera vez que exige al Ayuntamiento de Cambre que tome medidas: “Co alcalde anterior, Óscar, tivemos que loitar pero ao final logramos un acordo e todos os anos el estaba pendente para que viñeran limpar a maleza”, apunta Díaz, que solicita al actual Ejecutivo local que mire por “un montón de veciños afectados, tanto na Coutelana como na Travesía da Igrexa”.

Además, los residentes en esta zona manifiestan que, al haber vehículos aparcados siempre cerca, existe un importante riesgo de incendio. “Como arda un coche por calquera motivo estamos perdidos, temos as silvas a dous metros da casa e moitas pinturas das fachadas poden ser inflamables”, reconoce Esperanza Díaz, que confirma que varios vecinos ya han trasladado esta situación a personal municipal y al Ejecutivo de Diana Piñeiro.

Confían en que su aparición en prensa active las alarmas en el Ayuntamiento cambrés y alguien les ayude: “Cremos que é unha finca privada pero antes o Concello desbrozaba e pasáballe a factura aos propietarios”, rememora la vecina.