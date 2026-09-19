El enigma de la OSC: ¿Qué hacen 150 mini-científicos en las calles de Cambre?

La cita científica reunió a más de 150 jóvenes de todo el país y parte del extranjero Patricia G. Fraga

Con la constitución de la Science on Stage Spain-Andorra, una nueva asociación integrada en la red internacional Science on Stage Europe, se inauguró la novena edición de la Open Science Cambre (OSC). Una iniciativa que, desde hace casi un decenio, convierte el centro del municipio en espacio de encuentro para estudiantes de distintas etapas educativas y comunidades de un extremo y otro de España.

La OSC, que organizan la Asociación Xuvenil XentD100cia y el Ayuntamiento de Cambre, reúne más de 150 científicos de entre 8 y 20 años, en el marco de un evento que combina innovación, creatividad y conocimiento y que, con solo mirar la emoción de sus caras, divierte a los niños mientras aprenden y, al mismo tiempo, acerca la ciencia y los experimentos a la ciudadanía de Cambre.

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Así lo apuntaba hace solo unos días la alcaldesa, Diana Piñeiro, que definió la Open Science como “unha oportunidade para achegar a ciencia á veciñanza dunha maneira próxima e participativa e para facer do concello, durante toda unha fin de semana, un punto de encontro para mozos e mozas con interese pola ciencia”, en un escenario independiente para el conocimiento y el intercambio de experiencias, entre maquetas, mapas, prototipos, mucha ciencia y, de fondo, la espiritualidad del románico de Santa María.

En cuanto a la Science on Stage Europe, el Gobierno de Cambre explicó que es “unha organización dedicada a promover o ensino da ciencia, a tecnoloxía, a enxeñaría e as matemáticas a través da colaboración entre docentes”, cuya filosofía se resume con el eslogan “de profesor a profesor”, pues son ellos, los docentes, los que se encargan de impulsar “iniciativas, proxectos e materiais nas súas aulas para posteriormente compartilos con outros”, lo mismo que se hizo hace unos años en Cambre.

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La iniciativa surgió en el Instituto David Buján, el de Sigrás, con la intención de celebrar un evento de estas características en sus mismas instalaciones, pero sus impulsores se dieron cuenta de que había un vacío en ese ámbito, que los que hacían ciencia tanto en A Coruña como los municipios de los alrededores no estaban conectados con la ciudadanía, y por eso optaron por sacarlo a la calle, al Parque da Igrexa de Cambre.