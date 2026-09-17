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Cambre

Cambre aprueba el pago de 218.000 euros en facturas atrasadas, entre ellas la de la última cabalgata

Noelia Díaz
Noelia Díaz
17/09/2026 18:45
El edil de Economía, Rubén Vázquez
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La corporación cambresa dio luz verde este jueves, en un pleno extraordinario, al pago de 217.848,58 euros a través de un Reconocimiento Extrajudicial de Crédito (REC), una cantidad que suman varias facturas atrasadas, entre ellas las de la última cabalgata de Reyes y del alumbrado navideño

La sesión comenzó con un minuto de silencio en recuerdo del exedil socialista Miguel Ángel Gutiérrez, quien fuera responsable de Educación y Sanidade en uno de los mandatos de Óscar García Patiño y que falleció el pasado 30 de agosto. 

En cuanto al REC, el montante corresponde a la suscripción a la publicación jurídica ‘El consultor de los ayuntamientos’ –que utilizan los departamentos municipales–, desbroces en la temporada 2025-26, la instalación de las luces de Navidad y el desfile y actividades de Reyes. 

En este sentido, el edil de Unión x Cambre Dani Mallo afeó al Ejecutivo de Diana Piñeiro que no se hayan pagado ya por resolución de alcaldía: “Non se entende que, en setembro, por moitas baixas e cambios que houbese en Intervención, aínda non se fixeran as incorporacións de crédito de estes contratos, que están executados e podían ser pagados sen acudir a un REC”.

La sesión también sirvió para acordar la solicitud, a través del Plan Único de la Diputación (POS+ Adicional) de una subvención de 1.643.206,30 euros para mejoras en el campo de fútbol de Lendoiro (A Barcala) y nueva iluminación en el de Cambre.

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