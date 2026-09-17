Cambre aprueba el pago de 218.000 euros en facturas atrasadas, entre ellas la de la última cabalgata
La corporación cambresa dio luz verde este jueves, en un pleno extraordinario, al pago de 217.848,58 euros a través de un Reconocimiento Extrajudicial de Crédito (REC), una cantidad que suman varias facturas atrasadas, entre ellas las de la última cabalgata de Reyes y del alumbrado navideño.
La sesión comenzó con un minuto de silencio en recuerdo del exedil socialista Miguel Ángel Gutiérrez, quien fuera responsable de Educación y Sanidade en uno de los mandatos de Óscar García Patiño y que falleció el pasado 30 de agosto.
En cuanto al REC, el montante corresponde a la suscripción a la publicación jurídica ‘El consultor de los ayuntamientos’ –que utilizan los departamentos municipales–, desbroces en la temporada 2025-26, la instalación de las luces de Navidad y el desfile y actividades de Reyes.
En este sentido, el edil de Unión x Cambre Dani Mallo afeó al Ejecutivo de Diana Piñeiro que no se hayan pagado ya por resolución de alcaldía: “Non se entende que, en setembro, por moitas baixas e cambios que houbese en Intervención, aínda non se fixeran as incorporacións de crédito de estes contratos, que están executados e podían ser pagados sen acudir a un REC”.
La sesión también sirvió para acordar la solicitud, a través del Plan Único de la Diputación (POS+ Adicional) de una subvención de 1.643.206,30 euros para mejoras en el campo de fútbol de Lendoiro (A Barcala) y nueva iluminación en el de Cambre.