Tesoros inmobiliarios en A Coruña: a la venta por 1,3 millones una villa indiana en Cambre

Vista de la casa desde la Carretera de la Estación JAVIER ALBORÉS

Una de las casas más emblemáticas del entorno de la estación de Cambre -con permiso de la modernista Casa Arrigada- ha salido a la venta por 1.350.000 euros. Se trata de una villa indiana reformada integralmente en su interior, con estanque y 2.300 metros de parcela.

Su color azul y una enorme palmera llaman la atención de los que circulan por la DP-1702 y ahora puede conocerse también el interior del inmueble, que dispone de 416 metros cuadrados, con tres habitaciones, tres baños, vestidor, chimenea y terraza. Además, la parcela incluye una casa anexa de 160 metros.

“En la remodelación se han usado pavimentos de mármol de Macael, maderas macizas de castaño, azulejos biselados marca Villeroy & Boch, así como azulejos italianos, ventanas y puertas de madera de tea recuperada, maderas nuevas de teca, grifería marca Dornbracht termostática, sanitarios Standard, bañera de hierro fundido de 1900, armarios en madera de castaño, cocina Siematic con los mejores materiales del mercado, funcionales y elegantes, así como un ascensor”, explica en su anuncio la inmobiliaria Rías Altas, mientras que Rentaloo –que también la ofrece en su cartera– destaca que “conserva muros originales centenarios reformados”.

La propiedad también dispone de zonas de lavandería y barbacoa, así como garaje para cinco coches, trastero, estanque y jardín, detallan ambas empresas promotoras.

Las casas indianas, más comunes en localizaciones como A Mariña lucense, son edificios construidos entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX por emigrantes gallegos que regresaban tras hacer fortuna en países de América como Argentina, Venezuela, Uruguay, Brasil o Cuba, por ejemplo.

Otras propiedades singulares en catálogo

Los pazos y casas señoriales en las comarcas de A Coruña y Betanzos dan cuenta de la importancia que tuvieron en la economía, la vida social, la cultura y la política del área metropolitana en el pasado. Varios se han reinventado como centros de cultura y arte o instalaciones de celebración de eventos y otros, simplemente, han sido puestos a la venta.

Webs como Idealista o Fotocasa tienen actualmente en sus catálogos varios edificios singulares en el entorno de A Coruña, como un antiguo molino en Culleredo, el pazo de Vigovidín –en el mismo municipio, en la zona de Almeiras– o el clausurado restaurante Torre de Lorbé, en la Rúa Golfiño de Oleiros.

En el caso del molino, cuesta 700.000 euros, tiene cuatro habitaciones, cinco baños y 7.280 metros cuadrados de parcela, mientras que el establecimiento hostelero de Lorbé –construido en 1703– tiene un precio de 820.000 euros y ofrece diez cuartos, casa de guardeses, cuadras y finca de una hectárea.

Por el pazo cullerdense –ubicado en las inmediaciones de Tarrío– se piden 1,75 millones y tiene dos plantas, cinco dormitorios, tres baños, terreno de 3.080 metros con piscina y jardín.

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