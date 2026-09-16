Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambre

Tesoros inmobiliarios en A Coruña: a la venta por 1,3 millones una villa indiana en Cambre

Reformada integralmente, tiene más de cien años, piscina y 2.300 metros de finca

Noelia Díaz
Noelia Díaz
16/09/2026 04:30
Vista de la casa desde la Carretera de la Estación
Vista de la casa desde la Carretera de la Estación
JAVIER ALBORÉS
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Una de las casas más emblemáticas del entorno de la estación de Cambre -con permiso de la modernista Casa Arrigada- ha salido a la venta por 1.350.000 euros. Se trata de una villa indiana reformada integralmente en su interior, con estanque y 2.300 metros de parcela.

Su color azul y una enorme palmera llaman la atención de los que circulan por la DP-1702 y ahora puede conocerse también el interior del inmueble, que dispone de 416 metros cuadrados, con tres habitaciones, tres baños, vestidor, chimenea y terraza. Además, la parcela incluye una casa anexa de 160 metros.

“En la remodelación se han usado pavimentos de mármol de Macael, maderas macizas de castaño, azulejos biselados marca Villeroy & Boch, así como azulejos italianos, ventanas y puertas de madera de tea recuperada, maderas nuevas de teca, grifería marca Dornbracht termostática, sanitarios Standard, bañera de hierro fundido de 1900, armarios en madera de castaño, cocina Siematic con los mejores materiales del mercado, funcionales y elegantes, así como un ascensor”, explica en su anuncio la inmobiliaria Rías Altas, mientras que Rentaloo –que también la ofrece en su cartera– destaca que “conserva muros originales centenarios reformados”.

La propiedad también dispone de zonas de lavandería y barbacoa, así como garaje para cinco coches, trastero, estanque y jardín, detallan ambas empresas promotoras.

Las casas indianas, más comunes en localizaciones como A Mariña lucense, son edificios construidos entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX por emigrantes gallegos que regresaban tras hacer fortuna en países de América como Argentina, Venezuela, Uruguay, Brasil o Cuba, por ejemplo.

Otras propiedades singulares en catálogo

Los pazos y casas señoriales en las comarcas de A Coruña y Betanzos dan cuenta de la importancia que tuvieron en la economía, la vida social, la cultura y la política del área metropolitana en el pasado. Varios se han reinventado como centros de cultura y arte o instalaciones de celebración de eventos y otros, simplemente, han sido puestos a la venta.

Webs como Idealista o Fotocasa tienen actualmente en sus catálogos varios edificios singulares en el entorno de A Coruña, como un antiguo molino en Culleredo, el pazo de Vigovidín –en el mismo municipio, en la zona de Almeiras– o el clausurado restaurante Torre de Lorbé, en la Rúa Golfiño de Oleiros.

En el caso del molino, cuesta 700.000 euros, tiene cuatro habitaciones, cinco baños y 7.280 metros cuadrados de parcela, mientras que el establecimiento hostelero de Lorbé –construido en 1703– tiene un precio de 820.000 euros y ofrece diez cuartos, casa de guardeses, cuadras y finca de una hectárea.

Por el pazo cullerdense –ubicado en las inmediaciones de Tarrío– se piden 1,75 millones y tiene dos plantas, cinco dormitorios, tres baños, terreno de 3.080 metros con piscina y jardín.

El número 4 de San Andrés, en obrasEdificio en obras en San Andrés 4

Los pisos con toques nórdicos en el histórico solar vacío de San Andrés, por 895.000 euros

Más información
La congregación cristiana a la venta en Mariscal Pardo de Cela

Se vende una casa de Dios en A Coruña

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Una profesora escribe en una pantalla digital en un aula del Calasanz

La enseñanza digital en las aulas vuelve a abrir el debate entre las familias: “Los niños necesitan otras cosas”
Dani Sánchez
El río de Mesoiro a su paso por A Coruña en 2001

Hace 25 años | El río de los “mil colores” hace temer a los vecinos de A Coruña por su salud
Belen Cebey
Vista de la casa desde la Carretera de la Estación

Tesoros inmobiliarios en A Coruña: a la venta por 1,3 millones una villa indiana en Cambre
Noelia Díaz
Doel, no centro, coas mulleres que a acompañan nesta aventura

Ánxela Doel, a muller que converte o Museo das Mariñas en escenario teatral
Lucía Tenreiro