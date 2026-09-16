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Cambre

Los empresarios de Espíritu Santo denuncian que el polígono cambrés "está dejado de la mano de Dios"

Fran Moar
Fran Moar
16/09/2026 13:31
Polígono de Espíritu Santo
Carretera de acceso al polígono del Espíritu Santo Cortada
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El presidente de los empresarios del polígono industrial de Espíritu Santo, Baudilio Brantuas, denuncia que el recinto "está dejado de la mano de Dios". 

Pone como principal ejemplo las deficiencias que presenta la vía principal del parque cerrado al tráfico desde abril. "Nos dijeron que como muy pronto estaría arreglado a finales de 2027", dijo tras mantener un encuentro con el presidente de la Diputación, Valentín Gonzalez Formoso.

Brantuas añade que los distintos gobiernos locales, desde hace casi 20 años, no atienden sus reclamaciones aduciendo excusas de todo tipo. 

Por su parte, Formoso se comprometió, entre otras cuestiones, a intentar desbloquear la ampliación del polígono con la construcción de una segunda fase. 

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