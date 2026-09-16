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Cambre

Dos heridos en un accidente con tres vehículos implicados en Pravio

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
16/09/2026 10:34
Urgencias Chuac
Una ambulancia del 061 trasladó a la conductora de uno de los coches al Chuac
Archivo El Ideal Gallego
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Un accidente registrado esta mañana en Cambre, en el que se vieron implicados dos coches y una moto, se saldó con al menos dos heridos, a la espera de conocer el alcance del suceso, registrado en el kilómetro 5 de la AC-214

La conductora de uno de los turismos tuvo que ser trasladada en ambulancia al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), mientras que el motorista, que salió despedido, se dolía de un brazo y una pierna, según indican los servicios de emergencias desplazados hasta la AC-214, a la altura de Pravio

El accidente tuvo lugar en la AC-214

Un camión cargado de tierra vuelca en la vía principal de Pravio

Más información

De momento se desconocen las causas del siniestro, que movilizó a la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local de Cambre y Urxencias Sanitarias de Galicia 061.

El suceso causó retenciones en la vía al coincidir con la hora de entrada al trabajo y a los colegios, indican testigos del siniestro.

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