Dos heridos en un accidente con tres vehículos implicados en Pravio

Una ambulancia del 061 trasladó a la conductora de uno de los coches al Chuac Archivo El Ideal Gallego

Un accidente registrado esta mañana en Cambre, en el que se vieron implicados dos coches y una moto, se saldó con al menos dos heridos, a la espera de conocer el alcance del suceso, registrado en el kilómetro 5 de la AC-214.

La conductora de uno de los turismos tuvo que ser trasladada en ambulancia al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), mientras que el motorista, que salió despedido, se dolía de un brazo y una pierna, según indican los servicios de emergencias desplazados hasta la AC-214, a la altura de Pravio.

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De momento se desconocen las causas del siniestro, que movilizó a la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local de Cambre y Urxencias Sanitarias de Galicia 061.

El suceso causó retenciones en la vía al coincidir con la hora de entrada al trabajo y a los colegios, indican testigos del siniestro.