Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambre

Cambre da un nuevo impulso a Servicios Sociales con seis incorporaciones

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
16/09/2026 12:32
Diana Piñeiro, alcaldesa de Cambre
Diana Piñeiro, alcaldesa de Cambre
Carlota Blanci
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El Ayuntamiento de Cambre refuerza el departamento de Servicios Sociales con la incorporación de cuatro trabajadoras sociales a lo largo de esta misma semana, a las que se prevé sumar dos educadoras sociales en las próximas semanas. 

El objetivo es aumentar la capacidad de respuesta del departamento, garantizar la continuidad de los programas municipales y avanzar en la reducción de la carga de expedientes acumulados. 

De las cuatro trabajadoras sociales que se incorporan esta semana, dos permitirán cubrir bajas actualmente existentes, garantizando así la continuidad de la atención ordinaria. Una tercera estará vinculada al Programa Lagare, mientras que la cuarta se incorpora temporalmente durante nueve meses por acumulación de tareas, con el objetivo específico de reforzar la tramitación y agilizar la resolución de expedientes. 

Con la llegada de estas cuatro profesionales, Servicios Sociales pasará a contar con cinco trabajadoras sociales en activo, el que permitirá mejorar la distribución de la carga de trabajo e incrementar la capacidad del departamento para atender las necesidades de la vecindad. 

La alcaldesa, Diana Piñeiro, destaca que estas incorporaciones soy resultado del trabajo desarrollado en los últimos meses para reforzar los servicios municipales. “Servizos Sociais é unha área fundamental e necesitabamos incrementar a súa capacidade para poder responder con maior axilidade. Durante estes meses traballamos para dispoñer das listas necesarias e poder cubrir e reforzar os postos coa maior rapidez posible. Estas incorporacións son o resultado dese traballo previo”, señaló la regidora.

Sesión plenaria de Cambre

Diana Piñeiro completa la primera ronda de reuniones para los presupuestos de 2027

Más información

El refuerzo continuará en las próximas semanas con la previsión de incorporar dos educadoras sociales. Una de ellas estará destinada al desarrollo de un programa de integración social, mientras que la segunda se incorporará temporalmente por acumulación de tareas, reforzando también el funcionamiento ordinario del departamento.

 Estas incorporaciones son posibles tras los procesos de selección desarrollados por el Ayuntamiento durante el verano para crear noticias listas de personal, con el propósito de poder responder con mayor rapidez a las necesidades de cobertura y refuerzo que se produzcan en los diferentes servicios municipales.

“A incorporación de máis persoal permitiranos repartir mellor a carga de traballo e avanzar con máis axilidade na tramitación dos expedientes, mantendo ao mesmo tempo a atención diaria e os programas que desenvolve o departamento”, añadió Piñeiro.

Con la incorporación progresiva de las cuatro trabajadoras sociales y de las dos educadoras, el Ayuntamiento de Cambre consolida un refuerzo significativo de Servicios Sociales, orientado a reducir la carga de trabajo existente, dar continuidad a los programas municipales y mejorar la capacidad de respuesta de una de las áreas con mayor atención directa a la ciudadanía.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez

La asesora de Begoña Gómez busca repetir la audiencia preliminar con Peinado ya jubilado
EFE
Avión de Binter saliendo del aeropuerto de Alvedro

Inés Rey, sobre la ampliación de la terminal de Alvedro antes de 2031: “Haré que sea en ese plazo”
Lara Fernández
Polígono de Espíritu Santo

Los empresarios de Espíritu Santo denuncian que el polígono cambrés "está dejado de la mano de Dios"
Fran Moar
Pazo de Meirás, esta misma mañana

Denuncian un nuevo intento por "borrar a memoria da represión” del Pazo de Meirás
Lucía Tenreiro