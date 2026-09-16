Cambre da un nuevo impulso a Servicios Sociales con seis incorporaciones

Diana Piñeiro, alcaldesa de Cambre Carlota Blanci

El Ayuntamiento de Cambre refuerza el departamento de Servicios Sociales con la incorporación de cuatro trabajadoras sociales a lo largo de esta misma semana, a las que se prevé sumar dos educadoras sociales en las próximas semanas.

El objetivo es aumentar la capacidad de respuesta del departamento, garantizar la continuidad de los programas municipales y avanzar en la reducción de la carga de expedientes acumulados.

De las cuatro trabajadoras sociales que se incorporan esta semana, dos permitirán cubrir bajas actualmente existentes, garantizando así la continuidad de la atención ordinaria. Una tercera estará vinculada al Programa Lagare, mientras que la cuarta se incorpora temporalmente durante nueve meses por acumulación de tareas, con el objetivo específico de reforzar la tramitación y agilizar la resolución de expedientes.

Con la llegada de estas cuatro profesionales, Servicios Sociales pasará a contar con cinco trabajadoras sociales en activo, el que permitirá mejorar la distribución de la carga de trabajo e incrementar la capacidad del departamento para atender las necesidades de la vecindad.

La alcaldesa, Diana Piñeiro, destaca que estas incorporaciones soy resultado del trabajo desarrollado en los últimos meses para reforzar los servicios municipales. “Servizos Sociais é unha área fundamental e necesitabamos incrementar a súa capacidade para poder responder con maior axilidade. Durante estes meses traballamos para dispoñer das listas necesarias e poder cubrir e reforzar os postos coa maior rapidez posible. Estas incorporacións son o resultado dese traballo previo”, señaló la regidora.

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El refuerzo continuará en las próximas semanas con la previsión de incorporar dos educadoras sociales. Una de ellas estará destinada al desarrollo de un programa de integración social, mientras que la segunda se incorporará temporalmente por acumulación de tareas, reforzando también el funcionamiento ordinario del departamento.

Estas incorporaciones son posibles tras los procesos de selección desarrollados por el Ayuntamiento durante el verano para crear noticias listas de personal, con el propósito de poder responder con mayor rapidez a las necesidades de cobertura y refuerzo que se produzcan en los diferentes servicios municipales.

“A incorporación de máis persoal permitiranos repartir mellor a carga de traballo e avanzar con máis axilidade na tramitación dos expedientes, mantendo ao mesmo tempo a atención diaria e os programas que desenvolve o departamento”, añadió Piñeiro.

Con la incorporación progresiva de las cuatro trabajadoras sociales y de las dos educadoras, el Ayuntamiento de Cambre consolida un refuerzo significativo de Servicios Sociales, orientado a reducir la carga de trabajo existente, dar continuidad a los programas municipales y mejorar la capacidad de respuesta de una de las áreas con mayor atención directa a la ciudadanía.