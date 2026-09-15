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Cambre

Diana Piñeiro completa la primera ronda de reuniones para los presupuestos de 2027

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
15/09/2026 14:54
Sesión plenaria de Cambre
Sesión plenaria de Cambre
Archivo El Ideal Gallego
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El Gobierno de Diana Piñeiro en Cambre anunció este martes que ha completado la primera ronda de reuniones con los grupos de la corporación –Unión x Cambre, PSOE, BNG y Alternativa dos Veciños– para avanzar en la elaboración de los presupuestos de 2027. 

“Esta primeira fase permitiu coñecer as prioridades e propostas formuladas polas distintas formacións e abrir o traballo que se desenvolverá agora para analizar o seu posible encaixe económico, técnico e competencial no novo proxecto orzamentario”, destaca la alcaldesa, quien recuerda que este mismo proceso de diálogo ya se realizó para el documento económico de 2026, que no salió aprobado el pasado mes. 

“O Goberno analizará as propostas recibidas nesta primeira rolda e continuará o traballo cos departamentos municipais para concretar prioridades, custos e capacidade de execución”, comenta Piñeiro. 

Además, esta política de reuniones y diálogo se complementará con “outras ferramentas que permitan coñecer mellor as necesidades da veciñanza”. Entre ellas, el Ejecutivo local menciona la consulta a la juventud puesta en marcha este septiembre, dirigida a personas de hasta 30 años vinculadas a Cambre.

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