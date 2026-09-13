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Cambre

Bribes retrocede veinte años en el tiempo para rememorar las grandes noches de El Bosque

Noelia Díaz
Noelia Díaz
13/09/2026 03:06
Los cuatro dj que pincharon este sábado en Bribes
Los cuatro dj que pincharon este sábado en Bribes
Javier Alborés
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Bribes regresó este sábado a las noches de los 2000 con el tributo a la discoteca El Bosque en las fiestas patronales de San Cibrán. Cuatro dj vinculados al extinto establecimiento, además de la orquesta La Bomba, repasaron algunos de los temas que triunfaron en la pista de baile más famosa del municipio cambrés. Dj Federato, Dj Mou, Josué y Dj Frankie fueron los encargados de transportar al pasado a los asistentes, que rememoraron viejos tiempos y antiguas anécdotas en la sala. 

Porque El Bosque desapareció pero su recuerdo se mantiene, y por ello la comisión de fiestas de Bribes quiso recuperar su espíritu, primero lanzando unas camisetas que se vendieron como churros y ahora con este espectáculo, que llenó el Campo da Festa

Ellos no conocieron El Bosque, pero han decidido resucitarlo: ‘boom’ en las Festas de Bribes

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“A nosotros, por desgracia, no nos pilló El Bosque, pero siempre hemos escuchado hablar de aquellas noches”, dice Nacho Sánchez, directivo de la comisión. “Fue un reencuentro para los de antes y una oportunidad para que los de ahora descubriesen qué significó aquel sitio para Bribes y para varias generaciones de toda la comarca de A Coruña”, añade. 

Los festejos de San Cibrán terminan este domingo con una gran pulpada y la música de Gus Dj y Rocío Pérez.  

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