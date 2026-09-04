Ellos no conocieron El Bosque, pero han decidido resucitarlo: ‘boom’ en las Festas de Bribes

La comisión, con sus camisetas con el símbolo de la desaparecida discoteca El Bosque | archivo El Ideal Gallego Archivo El Ideal Gallego

Durante una noche, de la mano de la comisión de Bribes, la comarca coruñesa regresará a El Bosque. El sábado 12 de septiembre en el marco de las Festas de San Cibrán, con cuatro DJ vinculados a la antigua discoteca y la actuación de la orquesta La Bomba. Porque El Bosque desapareció pero su recuerdo se mantiene en la memoria de quienes lo conocieron y, de vez en cuando, sigue saliendo en las conversaciones de aquellos que nacieron en los 80 y los 90 y que disfrutaron de la sala, cerca del embalse de Abegondo-Cecebre.

Ahora, casi tres decenios después, los organizadores del San Cibrán 2026 han decidido recuperar ese espíritu con un cartel que mira hacia atrás pero sin descuidar a los que están y los que vienen, como ellos mismos, pues ninguno, alrededor de los 30 años e incluso alguno menos, vivió la marcha de El Bosque pero “aquí, en Bribes, todo el mundo habla de El Bosque”.

El 'Papa' en la ría de O Burgo: la asociación Urbilar calienta las Festas do Demo Más información

El tributo, una noche que han denominado ‘Golden Saturday’, reunirá a cuatro DJ para recordar la música y el ambiente de El Bosque. “La discoteca El Bosque era de aquí, de Bribes, y queríamos hacerle un homenaje en el propio pueblo”, explica Nacho Sánchez, integrante de la directiva del San Cibrán.

La idea cobró fuerza al comprobar que, aunque los actuales responsables de la organización no lo vivieron, siempre escucharon hablar de aquellas noches, de aquella atmósfera que ahora tratan de recuperar: “A nosotros, por desgracia, no nos pilló el Bosque”, señala Nacho.

En cualquier caso, la idea no es únicamente reunir a quienes acudieron a El Bosque en su momento, sino “a todos”, responde Nacho. Un reencuentro para los de antes y una oportunidad para que los de ahora descubran qué significó aquel sitio para Bribes y para varias generaciones de toda la comarca de A Coruña.

La organización se puso en contacto con antiguos DJ relacionados con El Bosque. La búsqueda comenzó gracias a uno de los miembros de la directiva, que tenía contacto con uno de ellos. A partir de ahí fueron localizando a otros profesionales que podían participar en la iniciativa. El resultado será una sesión con cuatro DJ, cada uno asociado en el cartel a un ambiente diferente: DJ Federato, en la sesión latina; DJ Mou (Main Room); Josué, también con propuesta latina; y DJ Frankie (Terraza House). Un tributo a El Bosque de 21.00 a 23.00 y de 02.00 a 04.00 y, en medio, desde las 23.00 horas, la orquesta La Bomba.

Bribes cuenta con alrededor de 300 casas y la organización destaca la implicación de los vecinos, con unos 85 socios colaboradores que participan de una u otra manera en los preparativos y en actividades como la elaboración de las comidas (churrascada y zamburiñada el viernes 11), además de la actuación de la orquesta New York y Gus DJ.

El sábado llegará el ‘remember’ y el domingo se cerrarán las celebraciones con nuevas actuaciones, sesión vermú infinita con DJ Gus y Rocío Pérez, y la Gran Pulpada de Bribes 2026.

Pero este año habrá un ingrediente especial: durante unas horas, la parroquia volverá a bailar con la música de un lugar que ya no está, pero que todavía forma parte de su identidad: la sala El Bosque.