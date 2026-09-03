Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambre

Prisión para un hombre detenido por apuñalar a otro en Cambre

Ep
03/09/2026 13:07
Costa da Tapia, en O Temple
Costa da Tapia, en O Temple
CEDIDA
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Un hombre ha ingresado en prisión como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa tras apuñalar a otro varón en el municipio coruñés de Cambre.

Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press, que han detallado que los hechos se produjeron en la vía pública en la madrugada del sábado al domingo en el barrio de O Temple.

La Guardia Civil detuvo al presunto autor del apuñalamiento y la víctima tuvo que ser trasladada al Complexo Universitario de A Coruña (CHUAC) a causa de las heridas. El detenido pasó a disposición de la autoridad judicial que decretó su ingreso en prisión.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Vegalsa-Eroski_donación_ENKI

Vegalsa-Eroski y sus clientes donan 30.000 euros a la Fundación ENKI
Redacción
Javier Freijeiro, uno de los fundadores de Pracer

¿Cuál será el futuro del restaurante Pracer en A Coruña y del chef que cambia de aires?
Guillermo Parga
El ideal gallego

A Coruña lleva a pleno anular los acuerdos por los que la Casa Cornide pasó a ser de los Franco
EP
Investigación accidente Adamuz

Óscar Puente lamenta que los investigadores de Adamuz aún no hayan podido estudiar la rotura del carril
EP