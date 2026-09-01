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Cambre

Un camión cargado de tierra vuelca en la vía principal de Pravio

El siniestro se saldó sin daños personales

Fran Moar
Fran Moar
01/09/2026 16:22
El accidente tuvo lugar en la AC-214
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Un camión cargado de tierra fue objeto de un espectacular vuelco en la vía principal de la parroquia cambresa de Pravio. El siniestro tuvo lugar alrededor de las 14.30 horas, en el punto kilométrico 6,000 de la vía autonómica AC-214, cuando por causas que hasta el momento se desconocen el vehículo volcó desperdigando su carga a lo largo de este vial que enlaza el municipio de Bergondo con Cambre.

A pesar de su aparatosidad, el incidente se saldó sin daños personales y el conductor del vehículo siniestrado pudo salir por su propio pie. Según fuentes del servicios Emerxencias 112 hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil de Cambre. Por su parte, operarios de Mantenimiento de Carreteras se encuentran limpiando y retirando la tierra volcada.

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