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Cambre

Hondo pesar en Cambre por la muerte del exedil Miguel Ángel Gutiérrez

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
30/08/2026 21:57
Miguel Ángel Gutiérrez
Miguel Ángel Gutiérrez
Archivo El Ideal Gallego
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Cambre recibió con hondo pesar la noticia de la muerte del exedil socialista Miguel Ángel Gutiérrez, confirmada por sus compañeros a través de las redes sociales del PSOE de Cambre. "Con moita tristeza -escribieron- hoxe dicimos adeus ao noso compañeiro e exconcelleiro de Cambre, Miguel Ángel Gutiérrez Nieto".

Los socialistas recuerdan el compromiso de Gutiérrez con sus ideas y sy tarea al frente de Sanidad y Educación. "Manteremos sempre na memoria o seu amor polos animais, a súa entrega e a forza con que defendeu cada unha das súas ideas", indica el PSOE.

"A agrupación socialista perde hoxe a un dos nosos, demasiado cedo", añaden los socialistas para despedir a Gutiérrez.

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