Cambre
Hondo pesar en Cambre por la muerte del exedil Miguel Ángel Gutiérrez
Cambre recibió con hondo pesar la noticia de la muerte del exedil socialista Miguel Ángel Gutiérrez, confirmada por sus compañeros a través de las redes sociales del PSOE de Cambre. "Con moita tristeza -escribieron- hoxe dicimos adeus ao noso compañeiro e exconcelleiro de Cambre, Miguel Ángel Gutiérrez Nieto".
Los socialistas recuerdan el compromiso de Gutiérrez con sus ideas y sy tarea al frente de Sanidad y Educación. "Manteremos sempre na memoria o seu amor polos animais, a súa entrega e a forza con que defendeu cada unha das súas ideas", indica el PSOE.
"A agrupación socialista perde hoxe a un dos nosos, demasiado cedo", añaden los socialistas para despedir a Gutiérrez.