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Cambre

Cambre incorporará a ocho funcionarios para Contratación, Intervención y Servicios Sociales

Los refuerzos llegarán este septiembre

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
27/08/2026 12:38
Diana Piñeiro, alcaldesa de Cambre
Diana Piñeiro, alcaldesa de Cambre
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El Ayuntamiento de Cambre incorporará en septiembre a ocho nuevos funcionarios para reforzar los departamentos de Contratación, Intervención y Servicios Sociales, como parte del plan municipal para incrementar la capacidad de gestión en las distintas áreas.

En el departamento de Contratación se incorporarán dos técnicos de gestión A2. "Este reforzo permitirá facilitar o avance dos expedientes e das contratacións necesarias para o funcionamento dos servizos municipais", declara el Ejecutivo de Diana Piñeiro.

Por su parte, Intervención contará con tres nuevos técnicos de gestión A2, con el objetivo de agilizar la tramitación económica del Consistorio, aumentando la capacidad de trabajo del departamento y contribuyendo a favorecer los pagos.

En Servicios Sociales contarán con dos nuevas trabajadoras sociales A2 y una educadora social A2. Una de ellas estará destinada al programa de integración Lagare.

Diana Piñeiro señala que estas incorporaciones responden a la necesidad de “reforzar departamentos que precisan máis efectivos e recuperar progresivamente capacidade de xestión para que o Concello poida responder con maior axilidade ás necesidades da veciñanza”.

Feria Open Science. Fotos Patricia G. Fraga (11)

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