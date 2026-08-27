Cambre declara como sus festivos de 2027 el Martes de Carnaval y San Juan

Pleno en Cambre CARLOTA BLANCO

La corporación cambresa acordó este jueves en el pleno ordinario de agosto declarar como días festivos el 9 de febrero y 24 de junio, Martes de Carnaval y San Juan, respectivamente.

La propuesta del Ejecutivo de Diana Piñeiro recibió los votos a favor de su propio grupo -con la ausencia de la edil Patricia Espiñeira-, el BNG -también con un concejal menos que de costumbre- y Alternativa dos Veciños, además de la abstención del PSOE y la edil no adscrita. Unión x Cambre votó en contra y se produjo un empate a siete que se resolvió con el voto de calidad de la alcaldesa.

Así, el año que viene cambiará la costumbre local de declarar festivo el 16 de agosto, San Roque, que se escogía por cercanía a la festividad de la patrona cambresa, Santa María.