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Cambre

Alertan de destrozos en varios vehículos aparcados en una urbanización de Cambre

Los coches aparecieron en los últimos días con retrovisores rotos y ruedas pinchadas, entre otros daños

Noelia Díaz
Noelia Díaz
19/08/2026 20:22
Imagen de un coche dañado
Imagen de un coche dañado
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Varias personas denunciaron en los últimos días en redes sociales diversos daños a vehículos aparcados en la urbanización A Barcala, en Cambre. Concretamente, los destrozos se sitúan en el entorno de la piscina y la escuela infantil y consistieron en rotura de retrovisores y ruedas pinchadas.

Uno de los afectados explica que en su caso los vándalos se cebaron con ambos espejos retrovisores, aunque uno “se pudo salvar”. Él mismo vio que en esa misma zona había más coches con desperfectos y publicó varias fotos en uno de los grupos de vecinos de este barrio cambrés.

Pandillas de menores

Según los residentes, no es la primera vez que pasa y señalan a pandillas de menores que buscan hacer “gamberradas”. Piden más control de la Policía Local, aunque la situación de escasez de personal en este cuerpo municipal ha reducido en gran medida la presencia de patrullas en este núcleo de población.

En A Barcala confían en que la medida anunciada por Diana Piñeiro para reforzar este departamento gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento de Culleredo pueda ayudar a erradicar estos episodios vandálicos.

Según Piñeiro, hasta quince agentes de la Policía Local cullerdense atenderán de manera voluntaria el municipio de Cambre, con un máximo de 40 horas mensuales a realizar por trabajador.

El convenio tiene una duración inicial de un año, destacó el Ejecutivo cambrés el pasado sábado, día 8

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