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Cambre

El Consorcio As Mariñas retira dos puntos de vertidos incontrolados en Cambre

Redacción El Ideal Gallego
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13/08/2026 19:03
Vertedero en Cambre
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El Consorcio As Mariñas ha completado esta semana una intervención para la retirada y limpieza de dos puntos de vertidos incontrolados localizados junto a áreas de contenedores en el término municipal de Cambre. Durante los trabajos, los operarios del servicio procedieron a la recogida e intervención sobre una gran cantidad de materiales abandonados en la vía pública, entre los que se encontraban bolsas de basura, cartones, maderas, enseres voluminosos e incluso neumáticos. Gracias al operativo desplegado, ambos puntos han quedado completamente despejados y restituidos a su estado habitual, destaca el Consorcio. 

El ente recalca el “impacto negativo que generan este tipo de actos incívicos”. Resulta especialmente preocupante que en una de las ubicaciones afectadas se encuentra instalada señalización expresa que prohíbe el depósito de vertidos, “una advertencia que fue ignorada”. 

“El abandono reiterado de residuos fuera de los depósitos habilitados acarrea serias consecuencias para los vecinos, en cuanto a salubridad y deterioro visual. Asimismo, la acumulación ilícita de basura obliga a movilizar y destinar medios humanos y materiales a actuaciones extraordinarias de limpieza”, indica la entidad.

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