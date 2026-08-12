Cambre seguirá sin presupuesto para 2026: Piñeiro solo consigue el apoyo de Alternativa dos Veciños

La alcaldesa, en el centro, durante un pleno CARLOTA BLANCO

Este 12 de agosto estaba llamado a ser un día importante para Cambre, y no solo porque el municipio es uno de los lugares donde se puede contemplar perfectamente el eclipse total de sol, sino porque la alcaldesa, Diana Piñeiro, presentaba en pleno los presupuestos de 2026. Pero la inestabilidad municipal sigue siendo santo y seña de esta localidad y el documento económico no pudo salir adelante. Concretamente, recibió los apoyos del Gobierno local (PP) y Alternativa dos Veciños (AV), la negativa de Unión x Cambre (UxC) y la abstención de PSOE, BNG y la concejala no adscrita Elena Lauda.

La regidora lamentó no lograr los votos suficientes "despois de que o Executivo entregase un borrador aos grupos, mantivese reunións de traballo, atendese as achegas recibidas e modificase o proxecto inicial para incorporar aquelas propostas que resultasen positivas para Cambre e contasen coa necesaria viabilidade técnica, económica e xurídica".

"Fixemos todo o que estaba nas nosas mans para chegar a un acordo. Abrimos o documento, escoitamos, negociamos e tamén cedemos. O proxecto que chegou ao pleno non era o mesmo co que comezamos porque precisamente houbo grupos que fixeron propostas e un Goberno disposto a incorporalas", dijo Piñeiro de unas cuentas que ascienden a 22.247.636,17 euros.

Piñeiro defendió que incorporó ideas de todos los partidos, pero en el caso de Unión por Cambre, a pesar de que "o Executivo realizou durante os últimos meses reiterados intentos para conseguir a súa participación mediante correos electrónicos, mensaxes, chamadas e ofrecementos para manter reunións, recibir propostas ou resolver calquera dúbida sobre o documento", el grupo "non presentou ningunha proposta".

Todos los grupos de la oposición afearon al Ayuntamiento el retraso en la presentación de la propuesta económica. María Pan, portavoz de UxC, subrayó los contundentes informes de Intervención y Secretaría con los que cuenta el borrador: "Por moito menos botaron vostedes abaixo os de 2024 e 2025 que presentou UxC. Non lles importou deixar a Cambre sen orzamentos". "Non podemos permitir que se aproben uns orzamentos que teñen que executarse en catro meses con tantas eivas técnicas", sostuvo Pan.

Por su parte, Diego Alcantarilla, del PSOE, llamó la atención sobre la necesidad de actualizar el presupuesto, "que está preparado desde abril". "Desde abril han cambiado cosas: adjudicaciones, importes... por ejemplo, en este presupuesto el Rock in Cambre tiene una previsión inicial de gasto de 180.000 euros y no coincide con el importe adjudicado ahora, 250.000 euros", indicó.

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Dani Carballada, del BNG, lamentó que el Ayuntamiento no accediese a la propuesta de su grupo de aumentar un 300% las ayudas a las asociaciones del municipio -el Ejecutivo apuesta por un aumento del 20%- pero celebró que Piñeiro y su equipo acogiesen "con cariño" su proyecto de comprar y rehabilitar un edificio en A Barcala que funcionó como molino de mareas. "Ten un valor material innegable e máis de cen anos de historia. Propoñemos usos náuticos e deportes vinculados á ría do Burgo e ao río Mero, pode ser punta de lanza para ordenar unha das zonas máis degradadas con concello, urbanísticamente falando", apuntó.

Desde Alternativa dos Veciños, Raúl Varela recordó que su partido apoyó "todos los presupuestos traídos a pleno hasta la fecha" -excepto uno en que votaron abstención- y declaró hacerlo "por responsabilidad con los vecinos".