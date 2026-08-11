El BNG de Cambre: "A malos que sexan os orzamentos do Goberno local, é mellor telos que non"

Marité Prieto e Dani Carballada, durante a rolda de prensa do BNG de Cambre NDS

Los portavoces del BNG de Cambre, Dani Carballada y Marité Prieto, comparecieron este martes en rueda de prensa para desarrollar el sentido de su voto en el debate sobre los presupuestos municipales que tendrá lugar este miércoles. Afirman que se abstendrán porque el Ejecutivo de Diana Piñeiro ha accedido a gran parte de sus propuestas.

A pesar de afearle a Piñeiro que lleve a pleno el documento económico de este 2026 en el mes de agosto -"unha mostra máis do funcionamento dun concello que avanza a trancas e barrancas", dijo-, Carballada dejó clara una premisa: "A malos que sexan estes orzamentos, é mellor que Cambre teña orzamentos a que non".

"No caos no que está sumido o concello é fundamental dar unha resposta o máis áxil posible ás asociacións culturais, deportivas, etc. e facilitar os pagos e axudas da maneira máis rápida. Levamos falando destes orzamentos desde a promesa de Diana de telos aprobados antes de que rematase o 2025, parecen o parto dunha burra", señaló el nacionalista, quien asegura que en el diálogo con la alcaldesa pusieron como primera condición que avanzasen los procesos de contratación y licitación de servicios en el municipio, además de aumentar la plantilla dentro de lo que permite la ley.

Tres propuestas básicas

El BNG enumeró "tres propostas básicas" que lanzaron al Ayuntamiento para su inclusión en los presupuestos, de las que dos fueron aceptadas. Es el caso de la remodelación de la escuela unitaria de Cecebre y la adquisición de una nave abandonada en las naves de la Rúa Os Muíños, "último vestixio do sistema de muíños de mareas da Barcala, edificio catalogado como singular e que acollería usos náuticos", señalaron. La tercera petición, una subida del 300% en las ayudas a las asociaciones, fue rechazada por el Gobierno local por ser demasiado contundente y solo asumirá "unha subida do 10 ou 20%".

Respecto al proyecto de recuperación del edificio de A Barcala, Carballada explicó que puede ser "a pedra de toque" para recuperar todo ese entorno, "unha das zonas máis degradadas urbanísticamente de Cambre". "Miremos Cambre con luces largas, vexamos o que fixo no seu día Oleiros cunha ruína auténtica como a antiga fábrica de cervezas e hoxe é o Club Regatas Perillo, ou como Culleredo soubo recuperar o edificio dos muíños de Acea de Ama e fixo unha instalación divulgativa", comentó.

Añade que esta idea "foi ben acollida polo Goberno e fixaron coa propiedade unha cantidade de 120.000 euros, que creo que non é un despilfarro, só polos metros cadrados que ten e o seu emprazamento".