La Xunta destaca en Cambre su apuesta por la conciliación familiar mediante campamentos

Belén do Campo, en su visita al campamento de Arela MONCHO FUENTES

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, acompañada por la alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, visitó el campamento urbano para personas con discapacidad de la asociación Arela, una entidad que el año pasado recibió una ayuda autonómica de 30.000 euros para actividades de integración social y desarrollo de la autonomía personal de sus usuarios.

Do Campo ensalzó la importancia de favorecer la conciliación familiar durante el período no lectivo escolar.

“Programas como este son fundamentais porque ofrecen ás persoas participantes un espazo de convivencia, aprendizaxe e lecer adaptado ás súas necesidades, ao tempo que proporcionan ás familias un recurso esencial para favorecer a conciliación e o respiro familiar durante o período estival”, señaló la delegada.