Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambre

La Xunta destaca en Cambre su apuesta por la conciliación familiar mediante campamentos

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
10/08/2026 20:30
Belén do Campo, en su visita al campamento de Arela
Belén do Campo, en su visita al campamento de Arela
MONCHO FUENTES
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, acompañada por la alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, visitó el campamento urbano para personas con discapacidad de la asociación Arela, una entidad que el año pasado recibió una ayuda autonómica de 30.000 euros para actividades de integración social y desarrollo de la autonomía personal de sus usuarios. 

Do Campo ensalzó la importancia de favorecer la conciliación familiar durante el período no lectivo escolar.

“Programas como este son fundamentais porque ofrecen ás persoas participantes un espazo de convivencia, aprendizaxe e lecer adaptado ás súas necesidades, ao tempo que proporcionan ás familias un recurso esencial para favorecer a conciliación e o respiro familiar durante o período estival”, señaló la delegada.

Abre o prazo de inscrición para as actividades extraescolares para o curso 2026-2027

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Labores de extinción en Baltar, Ourense, el pasado sábado

Defensa y la Xunta reactivan la operación Centinela Gallego contra los incendios forestales
EP
Varias personas buscan entre los restos de un edificio colapsado por el terremoto

Más de cien personas muertas en el terremoto de Colombia, según informa el presidente Abelardo de la Espriella
Agencias
Marius Borg mira a su madre, la princesa Mette-Marit de Noruega, durante un evento en Oslo en junio de 2022

La justicia prolonga la prisión domiciliaria al hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega
EFE
Belén do Campo, en su visita al campamento de Arela

La Xunta destaca en Cambre su apuesta por la conciliación familiar mediante campamentos
Redacción