Cambre refuerza la seguridad en sus calles con 15 agentes de Culleredo

La Policía Local de Culleredo reforzará la vigilancia en las calles de Cambre Archivo El Ideal Gallego

Cambre contará con más seguridad en sus calles en virtud de un acuerdo con el Ayuntamiento de Culleredo. Así, hasta 15 agentes de la Policía Local de Culleredo atenderán de manera voluntaria el municipio de Cambre.

Con este convenio, con una duración inicial de un año, se pretende dar una respuesta inmediata a la escasez de efectivos que arrastra el cuerpo cambrés, puesto que los cullerdenses podrán incorporarse a los servicios de Cambre siempre que su colaboración o afecte a las necesidades de Culleredo.

Cada uno podrá realizar un máximo de 40 horas mensuales y serán los mandos de ambos cuerpos los que coordinen los refuerzos, explicaron tanto Diana Piñeiro como José Ramón Rioboo, quien incidió en que aumentar la seguridad en Cambre con aquellos efectivos de la Policía Local cullerdense que voluntariamente quieran colaborar “también redunda directamente en la seguridad de nuestros vecinos de Culleredo”.

La medida no se circunscribe solo a las celebraciones o eventos más multitudinarios, pues el acuerdo también contempla refuerzos durante los servicios ordinarios, entre semana, tanto por la mañana como por la tarde, además de algunas noches cuando las necesidades lo requieran, explicaron desde el Gobierno de Piñeiro.

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Asimismo, los agentes podrán intervenir en controles y campañas de tráfico, dispositivos nocturnos y otros acontecimientos que concentren a un elevado número de asistentes, lo que repercutirá en la seguridad tanto de Cambre como de Culleredo.

La mandataria cambresa, Diana Piñeiro, defiende que el acuerdo permitirá recuperar una presencia policial que se había reducido de forma notable en los últimos años: “Non podiamos continuar esperando mentres avanzan os procesos necesarios para recuperar o persoal propio”, añadió la regidora, del PP.

Explicaciones

El Gobierno de Cambre achaca la situación a la salida de efectivos en un intervalo relativamente corto y a la ausencia de una reposición suficiente, lo que había complicado la cobertura de turnos y reducido la capacidad para atender incidencias, regular el tráfico o desplegar dispositivos especiales y este convenio supone una solución inmediata, aunque el reto sigue siendo el mismo: recuperar una plantilla estable para Cambre. “Os procedementos para incorporar persoal propio requiren tempo”, apuntó Piñeiro.

Desde Culleredo, el alcalde socialista, José Ramón Rioboo Castro, incidió en la estrecha relación que existe entre ambos municipios, pues son miles los ciudadanos que, por diversas razones, se desplazan cada día entre Culleredo y Cambre.

El regidor recordó que la colaboración de los agentes será únicamente voluntaria y el servicio cullerdense estará asegurado en todo momento, por lo que cuando Cambre solicitó colaboración, el municipio vecino decidió poner sus recursos a su disposición porque eso es lo que debería ser la cooperación metropolitana porque “falar de área metropolitana non consiste só en celebrar reunións ou debuxar estruturas administrativas; consiste en cooperar, compartir recursos cando sexa necesario e buscar solucións conxuntas a problemas reais”, añadió Rioboo.

Desde octubre de 2025, Culleredo también asiste a la institución cambresa con una técnica que colabora con las áreas de Urbanismo y Régimen Interior.