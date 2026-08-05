Cambre recibe a seis menores saharahuis que participan en el programa ‘Vacacións en paz’

Los niños y sus acogedores en el salón de plenos CEDIDA

La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, recibió este miércoles a seis menores que pasan el verano en el municipio dentro del programa ‘Vacacións en paz’. Los niños, acogidos por cuatro familias de la localidad, visitaron la casa consistorial y conocieron a concejales de la corporación. Llegados el pasado 7 de julio, permanecerán hasta el 7 de septiembre con sus familias acogedoras.

“Durante estes dous meses poderán coñecer a realidade social e cultural galega, participar en actividades de lecer e convivencia e recibir atención médica e unha alimentación adecuada”, asegura el Gobierno local. Piñeiro agradeció la implicación de los vecinos cambreses que participan en esta iniciativa humanitaria “e fan posible que os menores vivan unha experiencia humana e culturalmente enriquecedora”.

‘Vacacións en paz’ es un proyecto que desarrolla Solidariedade Galega co Pobo Saharauí (Sogaps), por petición expresa del Gobierno de la República Árabe Saharauí Democrática. Cuenta con el apoyo económico de la Xunta y el apoyo de los ayuntamientos, recuerdan desde Cambre.

La actividad evita que los pequeños, provenientes de los campamentos de Tinduf, pasen los meses de julio y agosto allí, cuando las temperaturas pueden alcanzar los 50 grados.