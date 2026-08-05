Un año como hosteleros en Cambre: “El pueblo responde bien ante cualquier fiesta”

Diego López, Diego Sánchez y Gonzalo Gómez posan ante su local en el centro urbano cambrés PATRICIA G. FRAGA

Lo que surgió como “una idea un poco loca, de estas que comentas de fiesta por la noche” se ha convertido en uno de los locales con más actividad del centro de Cambre. El café-bar O Recuncho, ubicado en la Rúa Cruceiro, celebra este sábado una fiesta por su primer aniversario, un evento con sorteos, regalos y la música de Dj Isaac con el que los tres propietarios quieren agradecer a su clientela su fidelidad.

Diego López, Gonzalo Gómez y Diego Sánchez se estrenaron como hosteleros al abrir este local, ya que todos tenían profesiones al margen. López, quien además es portero del Sporting Cambre, acabó dejando su trabajo como subastador en la Lonja de A Coruña para dedicarse por entero a este proyecto, pero Gómez y Sánchez siguen como carpintero metálico y soldador. “Esto es un extra, lo hacemos porque nos parecía que Cambre estaba muerto y este bar llevaba dos años y pico cerrado. Hicimos toda la reforma nosotros, no contratamos a nadie. Al final Diego sí que dejó lo suyo y está 100% aquí”, cuenta Gonzalo Gómez.

Hacen un balance “positivo” de estos primeros doce meses funcionando, aunque reconocen que “costó bastante arrancarlo”. “En invierno la terraza se nos queda en cuatro mesas y es complicado, aunque sí que es cierto que hemos logrado captar a clientes en varios ambientes: por la mañana, los del café y los desayunos; al mediodía, los que toman un vino o una caña con un pincho; y por la tarde y noche los jóvenes, de cañas. Tenemos también futbolín y apostamos por poner los partidos de fútbol pero no compensa, es muy caro para lo que genera”, dice López.

Cuando iniciaron las obras para poner en marcha el negocio buscaban “que la gente cuando entrase no pensase que era el mismo bar de hace 30 años”. El 12 de agosto de 2025 consiguieron abrir y a día de hoy ponen en valor haberse convertido en una opción para los que buscan tomar algo pasadas las 23.00 de la noche. “El viernes es el mejor día de la semana, y los sábados cuando hay algo especial en Cambre”, señalan los socios.

Eventos en el municipio

Y es que las fiestas y eventos que se programan en el municipio “ayudan para aguantar el resto del año”, explica Gonzalo Gómez. Así, celebraciones como el Rock in Cambre, Entroido Pequeno, Festa da Xente Nova, Festa dos Callos y, lógicamente, los festejos patronales de agosto se esperan como agua de mayo en la hostelería local: “El pueblo responde muy bien ante cualquier fiesta o evento, es muy agradecido”, apunta Gómez.

“La noche del último Rock in Cambre fue la mejor en facturación de todo el año, junto con el Carnaval. Fue buena idea pasarlo a finales de septiembre, porque ahí ya casi no hay fiestas y nos viene muy bien a los bares”, reconocen desde O Recuncho.

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