Piñeiro llevará a pleno los presupuestos de Cambre de 2026 el 12 de agosto
La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, anunció este sábado que los presupuestos de 2026 se debatirán en un pleno extraordinario el próximo 12 de agosto, después de “completar con todas as garantías os informes e a tramitación técnica do expediente, tras un período marcado pola sucesión de responsables accidentais no departamento municipal de Intervención ata a incorporación da interventora titular”.
“Desde o primeiro momento dixemos que Cambre necesitaba un novo orzamento e traballamos para conseguilo. Agora xa hai unha data concreta: comisión o 7 de agosto e pleno extraordinario o día 12. Os grupos terán que decidir se queren que o Concello avance ou se prefiren que siga condicionado por unhas contas prorrogadas”, espeta Piñeiro.
El Gobierno cambrés asegura que las propuestas de los grupos políticos fueron analizadas e incorporadas “sempre que resultaron viables”.
“UxC non entregou propostas orzamentarias, a única cuestión específica trasladada pola formación durante os encontros mantidos referiuse ao Galaicoi. Quen non presentou unha soa proposta non pode acusar ao Goberno de non buscar o consenso”, respondió Piñeiro a críticas recientes de Unión x Cambre.