Los Limones tocarán en el segundo festival Fendetestas Rock de Cecebre

Los Limones ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

La banda que popularizó aquello de 'sé que aquí nací y aquí quiero quedarme', Los Limones, serán el cabeza de cartel del II Fendetestas Rock, el festival que se ha instaurado en la programación de las fiestas de San Salvador de Cecebre (Cambre), que comienzan este sábado, día 1 de agosto.

Los ferrolanos actuarán el lunes 3 junto a Los Claretes y La Banda de Ayer, en un concierto que comenzará a las 21.00 horas y al que precederá una degustación de arroz mariscado. Pero las celebraciones llegarán antes de eso: el día 1 habrá sesión vermú y verbena con el dúo D'Vicio, además de un partido de fútbol Cecebre VS O Mundo; y el día 2 música con la orquesta Acordes -en pase diurno y nocturno- y juegos infantiles, toro mecánico y fiesta de la espuma por la tarde.

Las fiestas patronales rematarán el martes con sesión vermú con Xilo y Carlos, que repetirán por la noche como teloneros de Los Satélites. A las 19.30 horas tendrá lugar la tradicional sardiñada y churrascada. El San Salvador está organizado por la asociación Cecebre Rexurde, con la colaboración de Urbilar.

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