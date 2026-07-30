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Cambre

El edil de Deportes de Cambre hace efectiva su renuncia al cargo: “No llego a todo”

La corporación despidió al concejal entre aplausos y la alcaldesa destacó su “compromiso” con el municipio

Noelia Díaz
Noelia Díaz
30/07/2026 17:31
Lamela, en el pleno de este jueves en Cambre
Lamela, en el pleno de este jueves en Cambre
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La corporación cambresa despidió este jueves en el pleno ordinario de julio a Omar Gonzalo Lamela, el edil de Deportes, Juventud, Sanidad, Turismo y Patrimonio, que renunció al cargo por incompatibilidad para compaginar su puesto con la vida familiar y la regencia de un negocio de hostelería. “Gracias a todos, mi tiempo aquí fue muy grato y mi relación con mi equipo es muy buena. Pero no llego a todo”, dijo visiblemente emocionado. 

Despedida concejal Omar Lamela Cambre

La alcaldesa, Diana Piñeiro, agradeció al concejal su “compromiso” con el municipio. “Destacar o teu desempeño por tratar de resolver os problemas dos veciños, o teu compañerismo e a túa lealdade co Partido Popular”, señaló la regidora, mientras que el resto de grupos políticos le deseó “mucha suerte”. 

“Agardo que ninguén que vaia nunha lista política teña que soportar visitas intempestivas e recurrentes da Policía Local ou a utilización torticera da súa vida privada. Agardo que agora durma e viva tranquilo”, añadió el portavoz nacionalista, Dani Carballada, sobre una inspección de trabajo que el edil recibió en su cervecería de O Temple (Rúas) en abril de 2025 por supuestas irregularidades con la plantilla. 

Unión x Cambre también aludió a este episodio en su despedida al edil: “Lamento que neste ano non nos dera as explicacións que lle pedimos, pero quitando iso desexámoslle o mellor”, expresó María Pan

Despedida concejal Omar Lamela Cambre

Pago de sentencias judiciales

El pleno aprobó otro Reconocimiento Extrajudicial de Crédito (REC) para abonar el pago de varias sentencias judiciales firmes (167.301,74 euros). “É o REC número 17 que traen a pleno en 15 meses, un procedemento que con UxC no goberno calificaban de ilegal e ao que votaban sistemáticamente que non”, recordó Dani Mallo.

"Tres destas 15 facturas recibiron o seu voto negativo no pleno de decembro de 2024. Que cambiou? Que se gañou ao non pagar a estas empresas? Que agora os veciños teñan que asumir os xuros e costas de demora. Os xuíces teñen a última palabra e din que hai que pagar ás empresas polos traballos realizados, que era o que dicía UxC mentres PP, BNG e PSOE se negaban", abundó Mallo.

Raúl Varela, de Alternativa dos Veciños, reconoció que el REC "no es la fórmula adecuada, porque debe ser excepcional aunque ahora se esté convirtiendo en recurrente", pero es la fórmula para "ir poco a poco arreglando todo".

Tanto Diana Piñeiro como su concejal de Economía, Rubén Vázquez, culparon a la gestión del gobierno anterior del problema actual en el Ayuntamiento y el colapso en algunos servicios. "Os veciños son os grandes perxudicados pero non me fagan responsable a min, estas resolucións xudiciais eran inevitables", espetó Piñeiro.

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