El Ayuntamiento convoca su primera Batalla de Bandas para elegir los grupos locales del Rock in Cambre de este año

The Rapants en el Rock in Cambre 2025 CEDIDA

El Ayuntamiento de Cambre acaba de publicar en el Boletín Oficial de la Orovincia de A Coruña la convocatoria y las bases de la primera Batalla de Bandas, un nuevo concurso con el que se seleccionarán cinco grupos locales para actuar como teloneros en la XXXIV edición del Rock in Cambre.

La publicación de la convocatoria en el BOP inicia un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación, para que las formaciones interesadas presenten sus solicitudes.

La I Batalla de Bandas se celebrará el viernes 4 y el sábado 5 de septiembre en el auditorio del Parque de A Igrexa de Cambre. Durante las dos jornadas, los grupos participantes ofrecerán actuaciones en directo con una duración máxima de 30 minutos por banda.

Un jurado especializado seleccionará cinco grupos ganadores y un máximo de tres formaciones de reserva. El premio consistirá en la participación como teloneros en el Rock in Cambre 2026, que se celebrará los días 25 y 26 de septiembre. Cada una de las bandas premiadas dispondrá de un tiempo aproximado de 45 minutos para su actuación en el festival.

La convocatoria permitirá completar la programación de una edición del Rock in Cambre que contará con Medina Azahara como gran cabeza de cartel. La legendaria banda andaluza ofrecerá en Cambre su único concierto en Galicia dentro de su histórica gira de despedida, “Todo tiene su fin”.

El cartel principal contará también con Boikot, Biznaga, Carlangas y Me Fritos and the Gimme Cheetos, en una programación que combina nombres históricos de la música estatal, referentes actuales de la escena independiente y propuestas emergentes.

Medina Azahara dará en el Rock in Cambre su único concierto en Galicia en su gira de despedida Más información

La incorporación de los grupos seleccionados a través de la Batalla de Bandas reforzará el compromiso del festival con la promoción del talento local y ofrecerá a las formaciones del entorno la oportunidad de compartir escenario con artistas consolidados.

Podrán participar bandas o grupos musicales, no solistas, de estilos como el pop, el rock o la fusión. Las formaciones podrán tener un máximo de ocho integrantes y deberán contar, como mínimo, con una persona empadronada en el Ayuntamiento de Cambre desde hace por lo menos un año.

Para determinar las bandas ganadoras se valorará principalmente la actuación en directo, habida cuenta de aspectos como la calidad técnica e interpretativa, la puesta en escena y la comunicación con el público. El jurado valorará también la originalidad de la propuesta, la presencia de temas propios, el uso de la lengua gallega, la participación femenina y la presencia de músicos nuevos.

Las bandas interesadas deberán presentar el formulario de inscripción en los registros del Ayuntamiento de Cambre o a través de cualquier de los medios previstos en la normativa de procedimiento administrativo, acompañado de la ficha artística y de la documentación recogida en las bases.

La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, destacó que “esta primera Batalla de Bandas nace para ofrecer una oportunidad real a los grupos de nuestro entorno, darles visibilidad y permitirles formar parte de un festival tan importante y arraigado en el municipio como el Rock in Cambre".