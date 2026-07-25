San Benito de Anceis y la pequeña ventana que separa a las personas del milagro

El San Benito de Anceis tiene dos particularidades. Una, su fecha. La aldea cambresa homenajea a su San Benito Pequeño el 11 de julio y el 25 de julio lo deja para el San Benito Grande. La otra, la particular forma de conseguir la intercesión del santo: a través de una pequeña ventana que, sin duda, es una prueba de fe.

Tres veces para el milagro de San Bieito Más información

Porque San Benito es una de las figuras del santoral más veneradas en Galicia y a las que creyentes (y no tan creyentes) presentan sus ofrendas para conseguir su intercesión. En Anceis, el San Benitiño milagreiro 'pide' que los fieles pasen por una pequeña ventana rectangular que se abre en el lateral izquierdo de la ermita cambresa. Fueron muchos los que este sábado, Día de Galicia, se acercaron hasta el lugar, bien para celebrar la romería o bien para ir un paso más allá y optar al milagro introduciéndose a través del agujero de piedra.

La tradición marca que los fieles deben entrar por esa pequeña ventana de piedra de la ermita, lo que hacen ayudados por familiares y amigos, que los aúpan y los empujan -ya que el agujero, además de estrecho, también está en alto- para poder llegar al interior del templo y tocar las vestimentas del santo.

A continuación, y con la curación de enfermedades de la piel como objetivo -principal 'trabajo' que se le pone a San Benito en Galicia, donde se le vincula al tratamiento de dolencias como verrugas, granos o erupciones-, los fieles pasan la zona afectada por la talla para pedir su auxilio.

Eso sí, no basta con una sola pasada por la ventana. Como recordaban los fieles este sábado mientras veían cómo algunas personas cumplían con la tradición, es necesario realizar el recorrido tres veces para obtener el favor de San Benito.