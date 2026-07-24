Unión x Cambre critica el retraso en los presupuestos municipales
Unión x Cambre (UxC) denunció este viernes que los presupuestos municipales tampoco irán al pleno de julio, “despois das promesas feitas pola alcaldesa a diferentes entidades deportivas”.
“Se en xullo non é capaz de levar os orzamentos e os leva en agosto, coa exposición pública obrigatoria, estaríamos xa case en outubro para a súa entrada en vigor”, alerta la agrupación.
La portavoz, María Pan, recuerda a la alcaldesa, Diana Piñeiro, que lidera un gobierno de cuatro "e precisa de apoios para poder sacar os orzamentos adiante". "Unha alcaldesa tan dialogante e tan proclive a buscar acordos, como ela vende, non pode pretender impoñer ao resto da corporación uns orzamentos non consensuados. O borrador que temos dende marzo nada ten que ver co que está plantexando agora a señora Piñeiro", comenta Pan, que lamenta que el Gobierno cambrés "venda fume en prensa e fale dun incremento de subvencións que nin sequera falou co resto de grupos".