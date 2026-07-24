La Xunta invierte 50.000 euros en la red de aguas del CEIP Portofaro

Visita al CEIP Portofaro de O Temple CEDIDA

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, acompañada por la alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, y por el director territorial de Educación, Santiago Freire, visitó este viernes el CEIP Portofaro de O Temple para comprobar el avance de las obras en la red de saneamiento, pluviales y canalones del centro, en las que se invierten cerca de 50.000 euros.

La actuación se enmarca en el Plan Ben-Estar 2026 del Gobierno autonómico, que tiene como objetivo “seguir modernizando as infraestruturas educativas e ofrecer espazos máis seguros, funcionais, inclusivos e sostibles para toda a comunidade educativa”.

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Durante la visita al colegio –que cuenta actualmente con un total de 301 alumnos matriculados–, Do Campo destacó el compromiso de su Ejecutivo con la “mellora continua” en los centros educativos públicos. “Investir na calidade das infraestruturas educativas é investir no benestar do alumnado e do profesorado, así como nun ensino público de maior calidade”, dijo, y añadió que estas obras incrementarán el confort en las instalaciones y propiciarán su óptima conservación.

Además, la delegada recordó que se destinarán otros 50.000 euros a reformas en el CEIP Emilio González López (Brexo Lema) y el IES Afonso X O Sabio (A Barcala), “actuacións que permitirán incrementar a seguridade e as condicións de uso en ambos centros”.

“En total, a Consellería de Educación destina preto de 100.000 euros a estas intervencións nestes tres recintos de Cambre, que inclúen a reforma de aseos, a substitución de portas de acceso, a reforma do saneamento e dos canalóns, así como a reparación da cuberta, reafirmando o compromiso do Executivo autonómico coa conservación e modernización das infraestruturas educativas do municipio”.

Los representantes de la Xunta y el Ayuntamiento saludaron a la directora (segunda derecha) CEDIDA

Belén do Campo cifró en 34 las acciones que lleva a cabo la Xunta en colegios e institutos de las comarcas de A Coruña y Betanzos, por un importe de casi 530.000 euros. Por su parte, la regidora cambresa agradeció la “colaboración da Xunta e a súa disposición para traballar conxuntamente”. “Durante anos non se fixeron os deberes que correspondían en materia de mantemento e xestión administrativa e agora atopámonos con problemas acumulados”, lamentó.