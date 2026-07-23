Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambre

Dimite el concejal de Deportes y Juventud de Cambre

La renuncia de Omar Gonzalo Lamela se hará efectiva en el pleno del día 30 

Noelia Díaz
Noelia Díaz
23/07/2026 11:03
El edil Omar Gonzalo Lamela
El edil Omar Gonzalo Lamela
CEDIDA
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El concejal de Deportes, Juventud, Sanidad, Turismo y Patrimonio, Omar Gonzalo Lamela, dejará su cargo el próximo día 30, según confirmó él mismo este jueves. El edil alega que su puesto actual le impide dedicar tiempo a su familia y tampoco quiere descuidar su negocio de hostelería, la cervecería Rúas de O Temple. 

"Es algo a lo que llevaba tiempo dando vueltas, lo primero es lo primero, la familia, que tengo una hija de doce años. Por otro lado también estaba descuidando un poco mi local de hostelería, me estaba costando mucho. Son varias cosas. Nosotros cerramos el bar los martes y justo ese día son las juntas de gobierno, a veces terminaba la jornada a las 02.00 en el local y a las 07.00 estaba en pie... No estaba descansando y tengo 52 años, es una edad complicada y el local absorbe muchísimo. A mi distribuidor de cerveza le dio un infarto recientemente. Y prefiero parar", manifiesta.

Alega que la relación con la alcaldesa, Diana Piñeiro, y sus compañeros en el Ejecutivo local es "buenísima". "De hecho, les da pena que me vaya, porque yo siempre intenté hacer todo lo que pude, dentro de la situación municipal en la que estamos. Tengo buena relación con los funcionarios, siempre traté de sacarles una sonrisa a pesar de los malos momentos", asegura Lamela.

Además, se ha comprometido con Piñeiro para volver a las listas del Partido Popular en las próximas elecciones, en mayo de 2027. "Me lo pidió y le dije que sí, en el puesto que ella quiera. Ahora mismo necesito parar, no me dan las horas del día, pero presto toda mi colaboración a la persona que me sustituya", dice el edil.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El aeródromo compostelano estará cerrado hasta finales de mayo

Inés Rey apela a la colaboración público privada para la promoción turística tras el acuerdo con Inditex para abrir nuevas rutas aéreas
EFE
El ideal gallego

Kiko Rivera anuncia que suspende todas sus actuaciones tras sufrir un ictus
EFE
Urgencias Chuac

El Hospital de A Coruña registra más de 600 urgencias en las últimas 24 horas
Lucía Crujeiras
Cartel de la promoción

El comercio de Betanzos sortea 300 premios en su campaña 'Merca, Rasca, Gaña'
Redacción