Dimite el concejal de Deportes y Juventud de Cambre

El edil Omar Gonzalo Lamela CEDIDA

El concejal de Deportes, Juventud, Sanidad, Turismo y Patrimonio, Omar Gonzalo Lamela, dejará su cargo el próximo día 30, según confirmó él mismo este jueves. El edil alega que su puesto actual le impide dedicar tiempo a su familia y tampoco quiere descuidar su negocio de hostelería, la cervecería Rúas de O Temple.

"Es algo a lo que llevaba tiempo dando vueltas, lo primero es lo primero, la familia, que tengo una hija de doce años. Por otro lado también estaba descuidando un poco mi local de hostelería, me estaba costando mucho. Son varias cosas. Nosotros cerramos el bar los martes y justo ese día son las juntas de gobierno, a veces terminaba la jornada a las 02.00 en el local y a las 07.00 estaba en pie... No estaba descansando y tengo 52 años, es una edad complicada y el local absorbe muchísimo. A mi distribuidor de cerveza le dio un infarto recientemente. Y prefiero parar", manifiesta.

Alega que la relación con la alcaldesa, Diana Piñeiro, y sus compañeros en el Ejecutivo local es "buenísima". "De hecho, les da pena que me vaya, porque yo siempre intenté hacer todo lo que pude, dentro de la situación municipal en la que estamos. Tengo buena relación con los funcionarios, siempre traté de sacarles una sonrisa a pesar de los malos momentos", asegura Lamela.

Además, se ha comprometido con Piñeiro para volver a las listas del Partido Popular en las próximas elecciones, en mayo de 2027. "Me lo pidió y le dije que sí, en el puesto que ella quiera. Ahora mismo necesito parar, no me dan las horas del día, pero presto toda mi colaboración a la persona que me sustituya", dice el edil.