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Cambre

Un descuido obliga a intervenir a los servicios de extinción en A Barcala

Redacción .
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19/07/2026 20:09
Intervención en A Barcala
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Susto en la Urbanización A Barcala, en Cambre. Los bomberos acudieron a la calle Río Valiña, a la altura del número 2, tras ser alertados de una intensa humareda saliendo por una ventana y, una vez allí, comprobaron que se tratara de una pota al fuego que, por descuido, se dejó el propietario de la casa, que se había quedado dormido

El suceso alarmó a los residentes, que no dudaron en acercarse hasta la calle para saber qué había ocurrido y seguir el operativo de los bomberos.

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