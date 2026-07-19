Un descuido obliga a intervenir a los servicios de extinción en A Barcala

Intervención en A Barcala Cedida

Susto en la Urbanización A Barcala, en Cambre. Los bomberos acudieron a la calle Río Valiña, a la altura del número 2, tras ser alertados de una intensa humareda saliendo por una ventana y, una vez allí, comprobaron que se tratara de una pota al fuego que, por descuido, se dejó el propietario de la casa, que se había quedado dormido.

El suceso alarmó a los residentes, que no dudaron en acercarse hasta la calle para saber qué había ocurrido y seguir el operativo de los bomberos.