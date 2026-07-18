Los clanes reviven el espíritu de la Galaicoi de Cambre

Los vecinos reviven el espíritu de la Galaicoi. Con su entusiasmo, nada ni nadie detiene a estos más de dos centenares de valientes que, desplazados desde casi todo el municipio y coordinados por Treba Calamber han vuelto a convertir el Castro Maior de Cambre en espacio de encuentro, diversión y reivindicación; en la resistencia castrexa de As Mariñas.

En este momento, unas trece agrupaciones celebran su romería, con actividades como desfiles, asamblea de clanes, animación, actuaciones musicales y comida, lo mismo que harán de nuevo mañana domingo, día 19.

El Ayuntamiento de Cambre, que en 2025 decidió suspender la cita hasta que la situación municipal se normalice, cede mesas, sillas, decoración, contenedores, aseos, un vehículo, iluminación y toma de agua, además de dar a conocer el evento a través de sus redes sociales y de asumir el desbroce del Castro Maior.

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