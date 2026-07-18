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Romaría Castrexa de Cambre
Cambre

Los clanes reviven el espíritu de la Galaicoi de Cambre

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
18/07/2026 15:46

Los vecinos reviven el espíritu de la Galaicoi. Con su entusiasmo, nada ni nadie detiene a estos más de dos centenares de valientes que, desplazados desde casi todo el municipio y coordinados por  Treba Calamber han vuelto a convertir el Castro Maior de Cambre en espacio de encuentro, diversión y reivindicación; en la resistencia castrexa de As Mariñas.

En este momento, unas trece agrupaciones celebran su romería, con actividades como desfiles, asamblea de clanes, animación, actuaciones musicales y comida, lo mismo que harán de nuevo mañana domingo, día 19.

El Ayuntamiento de Cambre, que en 2025 decidió suspender la cita hasta que la situación municipal se normalice, cede mesas, sillas, decoración, contenedores, aseos, un vehículo, iluminación y toma de agua, además de dar a conocer el evento a través de sus redes sociales y de asumir el desbroce del Castro Maior. 

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Vive en fotos la Romería Castrexa de Cambre

El municipio viaja al pasado para constituirse en clanes y revivir el espíritu de la GalaicoiVer más imágenes
Edición de la romería vecinal castrexa en 2025

Cambre tendrá una nueva Galaicoi extraoficial gracias a las asociaciones

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