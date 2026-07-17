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Cambre

Ana Sanmartín: “Echo en falta más dinamización comercial en Cambre”

Noelia Díaz
Noelia Díaz
17/07/2026 04:10
Ana Sanmartín posa en su zapatería de la Rúa Temple
Ana Sanmartín posa en su zapatería de la Rúa Temple
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La comerciante Ana Sanmartín celebra los diez años de su negocio en la Rúa Temple, la zapatería Zananos, con rebajas especiales y pide al Ayuntamiento de Cambre acciones de dinamización económica en el municipio.  

Celebra diez años de su negocio. ¿Qué le llevó a emprender en esta zona? 

Había un nicho, no había ninguna zapatería cerca con ese servicio de calzado cómodo y, principalmente, enfocado a los niños. Venía de trabajar en zapaterías de A Coruña y me lancé. Fue un acierto, estoy muy contenta. 

Podrá pensarse que el comercio de este barrio está todo en la Costa da Tapia, Constitución... pero hay otro Temple con éxito. 

Claro, hay gente mayor que me recuerda que O Temple realmente era esto y después creció hacia allí. En esta calle hay de todo: farmacia, bares, panadería, peluquería... cuando empecé miré otras zonas pero me gustó este local, a pie de calle y en una carretera con muchísima actividad. Y estoy enfrente de un colegio, importantísimo también. 

Triunfa el calzado ‘barefoot’. 

Siempre quise tener calzado cómodo para todas las edades, incluso si traía algún tacón que fuese ancho, con plantilla de gel. Es verdad que las marcas han ido tornando cada vez más al ‘barefoot’, ha crecido un montón. En niños, sobre todo. 

¿Qué dificultades encuentra para conciliar su vida familiar? 

Hay que luchar un montón, de hecho antes de tener a mi hija abría más horas. Lo llevo bien gracias a mi pareja y a los cuatro abuelos, a los que tengo que dar una gran mención. La conciliación no existe sin ellos. 

¿Qué perfil de cliente tiene? 

Al principio tenía mucha gente mayor que buscaba comodidad y niños, pero después de diez años puedo decir que aquí compra toda la familia. Y me está funcionando muy bien la tienda online: llegan pedidos hasta de Barcelona o Sevilla.

¿Cómo ve al comercio local? 

En esta calle la gente está contenta, no tiene que moverse mucho para encontrar casi de todo. Se aparca fácil y yo trato de dar el trato más personalizado posible, que es algo que me valoran mucho. A veces tienen que esperar un poquito porque me gusta ver bien el pie de cada persona.

¿Echa en falta alguna acción de dinamización comercial por parte del Ayuntamiento? 

Sí, hace unos años había ‘rasca y gana’ y otras campañas, ahora falta apoyo para darnos más a conocer. No se hace nada.

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