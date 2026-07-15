El castro Maior de Cambre ya luce en todo su esplendor para la romería castrexa vecinal

Una persona contempla los banderines colocados en el castro Maior de Cambre QUINTANA

La asociación Treba Calamber trabaja estos días sin descanso en el castro Maior de Cambre para que luzca en todo su esplendor este fin de semana, cuando tendrá lugar la romería castrexa vecinal, un evento con el que más de 250 personas quieren mantener vivo el espíritu de la Galaicoi.

Un total de 13 agrupaciones llenarán de vida el enclave cambrés el sábado y el domingo, con actividades como desfiles, asamblea de clanes, juegos tradicionales, actuaciones musicales y comida popular.

Los horarios serán el día 18 de 11.00 a 23.00 horas y el día 19 de 12.00 a 17.00 horas, y el portavoz de Treba Calamber, Diego Cid, agradece el apoyo del Ayuntamiento de Cambre –que el año pasado decidió no celebrar la Galaicoi hasta que se estabilice la situación municipal–, que en esta ocasión cede mesas, sillas, decoración, contenedores, baños públicos, un remolque, iluminación, un punto de agua y publicidad en sus redes sociales, además de haber asumido el desbroce del castro.

La cita ya ha confirmado la participación de las Amas de Casa de Bribes; las asociaciones de vecinos O Castro de San Lourenzo, O Gaiteiro de Sigrás y O Palco de Meixigo; la agrupación de voluntarios de Protección Civil; las asociaciones culturales Aires de Sigrás, Os Larpeiros de Altamira, Son de Cambre y Santa María do Temple; los ‘clanes’ Ara Aián y Chuchamel; y el grupo de gaitas A Esmorga de Bribes.

La romería Galaicoi nació en 2016 de la mano del Gobierno de Unión por Cambre y tenía como objetivo divulgar entre la ciudadanía la historia local y la convivencia entre castrexos y romanos hace dos mil años.