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Cambre

Cambre prepárase para dous minutos de escuridade total: os enclaves onde ver a eclipse histórica

Redacción
15/07/2026 10:52
O Paseo do Temple é un dos enclaves sinalados como axeitados
O Paseo do Temple é un dos enclaves sinalados como axeitados
Archivo El Ideal Gallego
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O Concello de Cambre difundiu hoxe, a través da súaweb e das súas redes sociais, os primeiros contidos de Cambre Observa 2026, unha iniciativa impulsada pola Asociación Xuvenil XentD100cia, que conta coa colaboración do Concello de Cambre e que nace para aproveitar a oportunidade única que suporá a eclipse total de sol do vindeiro 12 de agosto de 2026.

Este programa pretende converter un acontecemento astronómico histórico nunha oportunidade para promover a divulgación científica, a participación cidadá e a observación segura do fenómeno, situando a Cambre entre os lugares de referencia para vivir a eclipse.

Entre os recursos xa dispoñibles figura o Mapa Colaborativo de Observación, accesible tanto desde as canles de XentD100cia como desde as do Concello de Cambre, no que se recollen os mellores espazos do municipio para seguir a eclipse segundo criterios de visibilidade, accesibilidade e seguridade.

O mapa identifica como Puntos Estrela o Paseo do Temple, Anceis e o Local Social de Bribes, ademais doutros recomendados como a Igrexa de Sigrás, o Paseo do Río Mero, a contorna da Igrexa de Altamira, o Campo da Festa de Andeiro, o Polígono do Espírito Santo ou o CEIP de Brexo-Lema.

Ao mesmo tempo, tamén se abre a inscrición para Embaixadores da Eclipse, un programa formativo gratuíto dirixido á mocidade de entre 12 e 18 anos co obxectivo de formar divulgadores capaces de promover unha observación segura, didáctica e dinámica da eclipse, compartindo coñecemento científico co resto da cidadanía. 

Esta iniciativa forma parte dunha das tres liñas de actuación de Cambre Observa 2026, xunto co mapa colaborativo e o proxecto de ciencia cidadá 'Vivimos a Eclipse'.

Os obradoiros celebraranse o 20 de xullo, na Casa Arrigada, e o 21 de xullo, na Casa das Palmeiras, ambos en horario de 10.30 a 13.00. 

A inscrición pode realizarse mediante o código QR incluído no cartel da actividade e a información facilitarase desde a OMIX de Cambre.

Segundo os cálculos iniciais, a eclipse comezará ás 19:31 horas, acadará a súa fase de totalidade entre as 20.27 e as 20.29 horas e finalizará ás 21:22, deixando en Cambre preto de dous minutos de escuridade total.

A alcaldesa, Diana Piñeiro, destacou que "o 12 de agosto viviremos un acontecemento histórico que todos levamos moito tempo agardando. Se a meteoroloxía acompaña, Cambre será un lugar privilexiado para contemplar esta eclipse total de sol".

A rexedora anima á veciñanza a "consultar toda esta información, participar nas actividades organizadas e aproveitar os numerosos puntos de observación repartidos por todo o municipio. Queremos que a cidadanía poida vivir esta experiencia desde Cambre, con seguridade e evitando desprazamentos innecesarios, porque contamos con espazos excelentes para contemplar un fenómeno único".

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