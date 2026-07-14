Cambre anuncia un incremento de un 20% en las subvenciones a los clubes de fútbol
El Gobierno de Cambre mantuvo un encuentro con representantes de los clubes de fútbol del municipio para informarles "do contido do proxecto dos Orzamentos de 2026 no relativo ás subvencións municipais", explicarles los criterios seguidos para su elaboración y conocer cuáles son las necesidades del asociacionismo de Cambre.
Durante la reunión, los responsables municipales informaron de que "o proxecto orzamentario contempla un incremento do 20% na partida destinada aos clubs de fútbol, que pasa dos 34.000 euros actuais aos 40.800 euros, o máximo incremento permitido polo actual Plan Estratéxico de Subvencións sen necesidade de modificalo".
La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, también explicó que este incremento responde "á vontade do Goberno municipal de comezar a actualizar unhas contías que levaban anos sen revisarse, dentro dos límites que permite na actualidade o Plan Estratéxico de Subvencións".
Asimismo, la regidora reiteró su voluntad de impulsar la elaboración de este plan una vez acabe la vigencia del actual, "co obxectivo de actualizar un sistema de subvencións que viña sen revisarse desde había máis de dez anos e que xa non responde ás necesidades actuais dos clubs de fútbol nin á realidade económica das entidades".
El nuevo documento permitirá revisar las cuantías de las subvenciones, actualizar los conceptos subvencionables, simplificar su tramitación administrativa y adaptar el sistema municipal de ayudas a la realidad actual de los clubes de fútbol de Cambre.
Durante la reunión, el Ayuntamiento de Cambre solicitó también la colaboración de las entidades para "coñecer con maior detalle as súas necesidades económicas, os gastos que asumen ao longo da tempada e as dificultades que atopan na xestión e xustificación das subvencións", a fin de incorporar esas aportaciones a la elaboración del futuro Plan Estratéxico de Subvencións.
Durante el encuentro se abordaron distintas actuaciones previstas en los campos de fútbol y en otras instalaciones municipales utilizadas por los clubes, entre ellas la implantación de sistemas de videovigilancia y alarmas, así como otras actuaciones de mantenimiento y mejora de las instalaciones.
La alcaldesa destacó que "era importante manter este encontro para explicar directamente aos clubs como quedan recollidas as subvencións no proxecto dos Orzamentos, resolver as súas dúbidas e escoitar as súas achegas".
En este sentido, añadió que "temos a responsabilidade de actualizar un sistema de subvencións que viña sen revisarse desde había máis de dez anos" porque "o custo da vida, dos servizos e da actividade diaria dos clubs de fútbol cambiou profundamente durante este tempo, polo que as axudas municipais tamén deben adaptarse á realidade actual".
"Queremos elaborar un novo Plan Estratéxico de Subvencións da man das propias entidades para construír un sistema máis xusto, máis útil e que responda ás necesidades reais dos clubs de Cambre", sostuvo Piñeiro.
La regidora concluyó que "queremos que as decisións que afecten aos clubs de fútbol se tomen escoitando ás propias entidades. Ese é o compromiso deste Goberno: diálogo, planificación e un sistema de subvencións adaptado á realidade actual".